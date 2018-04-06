清明變盤擺旁邊 先看3月營收四族群表現

2018-04-06 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



「清明變盤？」在今（2018）年更是甚囂塵上，受到中美互嗆貿易戰的衝擊，國際股市劇烈震盪，讓投資人擔心清明變盤之說。觀察大數據統計資料，清明節後一個月各短期間的股市漲跌比率也在50%左右，更讓投資人難以藉此評估股市漲跌方向。根據法人的研判，基本面是朝正向發展，但受到市場面影響，其間的震盪恐難以避免；投顧表示可留意電競、生技、矽晶圓與被動元件等四族群3月營收表現。

根據過去15年資料統計，清明節當天的股市上漲收盤的機率約65%，清明節後1日、5日、10日及20日的股市漲跌機率平均在50~60%。如果時間拉長至1990年以來，28年的清明節後股市開盤，18次收盤上漲、10次收盤下跌，平均收盤漲幅約0.34%；但過往十年的清明節收盤漲跌幅超過1%有6次，顯示盤中震盪頻率高。

由於中美本周已列出要課對方高關稅的清單，「兩隻大象」動作越來越大，國際股市隨之震盪，尤其是美股道瓊指數單日漲跌合計超過800點，讓投資人無從研判事件發展對股市的影響到底為何？

元富投顧表示，美國2、3月股市連二黑，近入4月份，仍然擺脫不了利空糾纏，尤其和中國間的貿易大戰，雙方都有輸不起的壓力，互相喊話較勁的結果，對股市自然造成極大殺傷力，道瓊若跌破年線23,000點，提防轉入空頭格局，進而影響台股，操作上宜步步為營，並有善設停損的準備。

短線上，市場擔心中美貿易大戰受波及，外銷及電子相關族群相對弱勢，資金集中在風力發電、生技醫材、自動設備個股上，但短線這些族群漲幅都很大，不宜再追高。元富投顧說，反倒可留意3月營收可能續創新高類股，包括電競：微星（2377）、技嘉（2376）；矽晶圓：中美晶（5483）、環球晶（6488）；被動元件：國巨（2327），華新科（2492）及部分質優的生技股：中裕（4147）、藥華藥（6446）、邦特（4107）。

群益投顧說，由於3月台股相對基期相對墊高，即便4月美股有所反彈，亦應留意台股因相對基期，由相對強勢轉相對偏弱，上檔空間反彈空間相對受壓的狀況發生。 整體而言，美股持續震盪反覆測試下檔支撐，台股應仍有望維持相對強勢走勢，買盤嘗試守年線企圖仍將強烈。