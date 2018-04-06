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逾7成青年願為台灣而戰？游梓翔：國防部募兵方法錯了

影／清明連假後台股怎麼走？ 來聽三大名師解析

2018-04-06 09:31經濟日報 記者鄭景懋╱即時報導

清明節連假後，台股會不會有好表現？有哪些標的，值得留意？趕緊來聽聽，三大名師的投資操作建議。 

台股連假清明節
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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