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出國旅遊帶超額外幣珠寶小心被沒入、受罰

2018-04-05 22:38經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

春天到了，近來已有不少民眾前往日本、韓國賞櫻，由於去年洗錢防制新法上路，出入境申報、通關辦法也配合做了修正；財政部關務署提醒民眾，出國旅遊多注意，攜帶超量外幣、珠寶應誠實申報，以免被沒入或受罰。

基隆關強調，攜帶超量的外幣、新台幣現鈔、無記名有價證券、黃金及有洗錢之虞的物品出入國境者，都應主動向海關申報，以免受罰。

配合去 (106)年洗錢防制新法上路，財政部同時修正「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」，去年

6月28日起，民眾出入境攜帶外幣、新台幣、黃金及珠寶等有新規，不過，還是有民眾出入境時因攜帶超量外幣等遭沒入，關務署請民眾出國旅遊多注意。

基隆關表示，民眾出入境時若攜帶逾限額等值1萬美元外幣 (含香港或澳門發行貨幣)現鈔、有價證券

、逾限額新台幣10萬元現鈔、逾限額人民幣2萬元現鈔、逾等值2萬美元黃金、逾限額等值新台幣50萬元之有洗錢之虞物品如鑽石、寶石、白金者，應主動向海關申報。

基隆關指出，新台幣、人民幣、外幣含香港或澳門發行貨幣，未申報或申報不實者，其超過部分由海關沒入。

新台幣、人民幣超過限額者，雖向海關申報，僅能於限額內攜入、出境；有價證券、黃金、有洗錢之虞物品未依規定申報或申報不實者，由海關處以超量部分價值罰鍰。

基隆關說，如以貨物運送、快遞、郵寄或其他相類方法運送上述現鈔或物品，也應依關稅法及相關規定向海關辦理申報。

另外，基隆關說，赴日旅遊攜帶超過1公斤以上黃金需另辦理申報手續，否則日本自4月1日起實施新制，如未申報經查獲處罰款或拘役，更可能兩者併罰。

基隆關指出，日本為遏止走私黃金案件，日前修訂關稅法，大幅提高相關罰則，並自今年4月1日起實施，民眾赴日旅遊應多加注意。

依據日本關稅法相關規定，攜帶物品入境均須填報攜帶品、另外寄送的物品申告書，攜帶超過1公斤以上黃金需另辦理申報手續，確實填報輸入申告書。

新台幣洗錢防制海關
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