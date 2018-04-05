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影／比特幣玩家揭密 直擊挖礦場

2018-04-05 19:41經濟日報 記者鄭景懋╱即時報導

比特幣大漲大跌，成為熱門話題，但很多人還是沒有看過，比特幣到底是如何產生的。就讓經濟日報，帶您直擊專業玩家的神秘礦場，看他們如何「挖礦」，又是如何看待區塊鏈技術、數位虛擬貨幣

比特幣區塊鏈虛擬貨幣
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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