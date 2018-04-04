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專家看「金金分離」：股權分離做不到 不能無限期排除公股

2018-04-04 21:48聯合報 記者孫中英╱即時報導

為優化金融業公司治理，金管會主委顧立雄就任以來，陸續拋出「金金分離、自然人董事、金融業委託書徵求擴及同一關係人」多項議題。尤其金金分離和自然人董事，金管會已規劃修改「銀行法」，增訂法源。金管會並強調，將持續推動「產金分離」，避免產業與銀行（或金控）過度密切連結。

但這些做為，真能強化台灣金融業公司治理，還是「沒畫到重點」？專家建議金管會，先考慮以下三點：一、股權分離不務實，因為根本分不開，二、金金分離等規範「公股民營須一體適用」，三、必要時，金管會應勇敢行使行政裁量權，不要遇事就搞一些疊床架屋的規範，但只能防君子不防小人。

一、股權分離不務實

東吳大學法商講座教授陳冲指出，他贊成「產金分離、金金分離」，但應該是「經營管理」上的分離，若金管會想要藉此做「股權分離」，根本做不到，也不務實。

陳冲說，外界誤解，以為要修法，才能「金金分離」，但「現在法律上就是金金分離」，因為許多金融法規都有金融機構「相互兼職限制」；例如某人已在保險公司擔任董事，就不能再在其他金融機構兼任職務，「兼任職務要分離」，就是經營管理的分離。陳冲說，金管會只要把現行法條規訂更清楚，就能強化公司治理，此舉才務實。

顧立雄是因為寶佳集團曾同時入股台新金、永豐金及數家銀行，而提出「金金分離」議題，並強調持續推動產金分離。若金管會主張的「分離」，是指股權分離，陳冲坦言，「股權分離很難」，而且做不到，因為以台灣情況「幾乎都是產金不分離」。陳冲說，假設金融業也來個轉型正義，要所有金融機構去檢討「當年你成立時，有無產金分離」，結果會發現，可能大家都不合規，不是有營造背景、就是產業出身，這不麻煩大了？

陳冲說，其他國家多無此分離議題，像德國產金不分離都上百年了，表現還是很好，他認為，金管會若以「股權分離」去規範金金分離，既難定義也徒增市場困擾。

台大管理學院兼任教授龔天行也說，現有法規，就可執行「產金分離及金金分離」原則，因為現行金融法規中已有相當充分的「競業禁止」規範，例如金融機構「負責人(包括董事、監察人、經理人)」不得出任同類型事業負責人，法規還賦予金管會對金融機構負責人、持股百分之十以上大股東，可「有行政裁量後核准」權力，若有金融業負責人、大股東違反競業禁止之虞，龔天行說，金管會可以行政裁量權予以否決。

龔天行說，「產金分離」真正要關注的應該是，有產業背景的金融集團，是否以金融業公眾資金，透過不正當手段，挹注自己的產業，他認為，與其要求絕對「分離」，金管會不如檢討現有金融法規中，關係人交易的限制和揭露要求是否完備。

二、公股可有寬限期，不能無限期不適用

當顧立雄公開表態，金金分離、自然人董事甚至委託書新規定，公股都可有條件「排外」不適用時，市場為之大譁。一名民營金控高層不客氣的說，台灣金融業公司治理最大問題「就在公股」，他可以接受，給公股「寬限期」慢慢改變，但「絕不能無限期」永遠排除，因為只要公股一天不接受相同的遊戲規則，就代表金管會所謂的優化公司治理，根本就是「緣木求魚」。因為誰能保證，「由政府管理的銀行，就最重視公司治理，就是好人，都不會做壞事」？

龔天行和陳冲都主張，金管會這些規定「公民營金融業一體適用」。龔天行指出，台灣銀行業的問題一直與產業結構息息相關，目前公營銀行市占率仍超過5成，且台灣前5大銀行中，只有1家是民營，其他4家都是公營，公營體系市占規模這麼大，不應該不受約束。

三、金管會應勇於行使行政裁量權

龔天行說，市場每出一個狀況，官方就會來一個新的規定或函釋，甚至要修法，讓台灣法律、命令、函釋鉅細靡遺，多如牛毛。這固然是因為台灣屬大陸法系，但也反應，民粹當道，公務員不敢擔負責任，要躲在法規保護傘下。但法令再多，還是防不了小人。龔天行說，若監理者能發揮專業，勇敢執行行政裁量權，像官方擔心的「金金不分離」可能帶來的競業禁止問題，或有人透過徵求委託書、取得超過一成以上的股東投票權，因而進駐董事會，金管會都可以事後推翻「勇於說不」，這些問題也就無從產生。

一名歐系外資主管也說，以外資立場，會希望政府制訂「全面」遊戲規則，不要總是因為「個案」新增或追加規定，變來變去，尤其若台灣監理機關一碰到「公股」就轉彎，會讓外資質疑台灣的投資環境，既不公平正義，也不符合自由市場遊戲規則。

金管會主委顧立雄推動金金分離。本報資料照。記者侯永全／攝影
金管會主委顧立雄推動金金分離。本報資料照。記者侯永全／攝影
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