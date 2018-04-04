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清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

富邦投信撤回申請 「VIX反向指數資格認可」

2018-04-04 14:07經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

全球市場波動升溫，去年大漲的VIX反向指數，今年也面對股價起伏挑戰。富邦投信去年5月送件申請「VIX反向指數」資格認可，因市況波動，近期已向主管機關撤件，但保留重新送件的發行彈性。

這是近年ETF熱絡，少見業者未取得指數認可即撤回送件。過去多是主管機關通過審查，投信公司有指數資格後，保留ETF募集權。

富邦投信表示，本次撤件為內部討論，基於市況波動，決議撤件暫緩VIX反向指數資格申請，但不排除在更好的時機重新送件。

富邦所申請的VIX反向指數，正式名稱為「標普500波動率短期期貨單日反向一倍超額回報指數」（S&P 500 VIX Short-Term Futures Inverse Daily Index Excess Return），由標普道瓊斯指數公司所編製，以芝加哥期權交易所（CBOE）掛牌的近月和次近月VIX期貨組成。富邦在2016年底優先發行VIX原型ETF，也就是富邦VIX（00677U）。

富邦VIX發行以來，受追捧度高，特別是去年下半年來，常態性躍居每月十大成交量ETF，海外市場則不分VIX原型和反向ETF都有龐大量能，因此富邦早有加發VIX反向ETF規劃。

不過今年市況明顯不同，去年VIX指數創史上新低，今年回歸常態，投資人較難掌握波動率產品表現，富邦經內部與主管機關長時間討論，決議先行撤件。

另一方面，因市況波動，投信發行期信ETF規範也在第1季調整，原投信可同時發行期信原型和槓反ETF，如元大過去一口氣發行美元指數正向、槓桿和反向ETF，或逕發行日圓槓桿及反向ETF，無原型產品。目前全數規範為先發行原型ETF，半年後才能加發槓桿及反向ETF。

富邦接下來將優先籌備其他產品，包括今年規畫衝刺中國與債券ETF，日前向櫃買中心申請並獲通過「彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）」、「彭博巴克萊優選1-5年高收益（中國除外）債券」等二指數資格申請。今年富邦預計發行的ETF超越去年九檔。

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