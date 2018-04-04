學保改公辦民營 壽險公會列白皮書十大建言

2018-04-04 06:13 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



106學年度學保歷經6度流標後，在官方緊急協調下，拜託國泰人壽出面投標。教育部原先痛定思痛，決定修改學保條例，推動學保公辦民營制度，但在各方勢力關切下又喊卡。壽險公會發布首部「永續發展政策建言白皮書」，爭取將學保調整為「公辦民營」方式，並列為10大重點政策，正式向官方提出建言。

近來每年學保招標，都走到瀕臨開天窗，且在金管會情商下，才有壽險公司願意承接。壽險公司視承保學保為畏途，就是因為台灣現行學保制度，將商業保險和社會保險混為一談，長年都有部分高齡人士或有既往症者帶病投保，把學保當成社會保險使用。這些高道德風險個案，壽險公司若有理賠疑義，必遭社福團體或地方民代圍攻痛責，結果就是少數個案濫用整體學保資源，並拉高全體投保學生保費，造成「因小失大」。

106學年度學保已修改招標條件，教育部同意增設500元自負額、即500元以下小額傷病可不理賠，4到6歲的幼兒園學生、若有既往症帶病投保，學保不理賠，改由教育部編預算補助。壽險業者今年爭取，65歲以上高齡學生只能保意外險，且保費應全額自付，政府不宜再補助這些高齡學生三分之一保費。

但壽險公會表示，要解決學保現行商業保險、社會保險混雜不清的問題，應該將學保改成公辦民營方式，目前強制車險和軍保委辦，都是採公辦民營模式，強制車險就是由全體產險公司共保，民眾可向任一家產險公司投保，因為是政策性保險，產險公司採無盈無虧方式經營。