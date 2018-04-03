美中貿易戰持續干擾 投顧：布局拉美債市

2018-04-03 21:27 中央社 台北3日電



富蘭克林投顧協理梁珮羚今天表示，雖然股市相對看好，但在美中貿易談判結果未明朗前，仍應布局新興債市平衡風險，尤其拉丁美洲債殖利率達8%至10%，具有高債息優勢。

富蘭克林證券投顧表示，中國宣布自4月2日起對自美進口的水果、豬肉製品等128項商品加徵15%或25%的關稅，而美國貿易代表辦公室最晚4月6日前將提交對中國進口加徵關稅的商品清單，未來數月貿易消息面恐持續干擾市場。

梁珮羚建議，在不確定因素未釐清前，現階段投資組合可先考慮新興股市，搭配採當地貨幣計價的新興債市。

她指出，因美國人民充分就業，又有通膨壓力，但新興市場基本面相對穩定、經濟持續成長，有閒置產能，通膨溫和，巴西、俄羅斯甚至還有降息空間，股市也有上漲空間，但股市波動高，應搭配新興市場當地貨幣債券平衡風險。

她說，美股前陣子看回不回，屢創新高，目前上漲空間相對有限，若此次回檔，進一步修正止跌後，才有機會隨企業財報好消息重回明顯漲勢。

針對新興股市，她認為，現階段以拉美股市最具投資潛力，巴西降息，商品價格反彈，加上經濟改善，都是利多。亞洲新興股市不像去年強勢，但在3大新興市場中市值最大，因出口貿易與美國連動，目前必須觀察美中貿易戰發展，投資價值暫時不如拉美股市。

不過，她強調，只要中國A股在5、8月獲兩階段納入MSCI指數後，可望帶動一波資金流向新興亞洲股市。