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房東出租安心 信義攜手富邦產險推凶宅險

2018-04-03 13:34經濟日報 記者郭及天╱即時報導

根據信義房屋2017年租賃服務潛在需求調查統計，在出租過程中，有超過四成的房東對入住後房客管理感到憂心。信義房屋希望藉此建構全方位租賃安全防護網，除了原有的居家修繕服務，更宣布自即日起與富邦產險獨家合作「租事平安住宅保障專案」，保障為期一年，該專案讓房東在出租的過程中，免費享有特定事故100萬房屋跌價補償保險金及最高5萬的清理費用保險金，不僅彌補事故發生時房東出租的憂慮，更針對租賃服務做出差異化，再次震撼業界。

現今住宅租賃市場日益擴增，而租賃交易中屋主的最大隱憂即為入住後續房客的管理、收租及住宅修繕，最麻煩的則是房客於屋內發生自殺或他殺案件。富邦產險表示，富邦以持續提供消費者多元適切的保險商品服務為目標，本次與信義房屋合作的「特定事故房屋跌價補償保險」明確定義承保住宅事故範圍，一旦發生特定事故，即依保單約定定額給付房屋跌價補償保險金，並限額給付清理費用保險金，包含清潔、清除、修復及民間宗教信仰之行為（含超渡法事等）費用支出，提供符合保戶需求的服務。

有鑑於特定事故風險往往造成屋主的損失，信義房屋為創造租賃服務差異化，並且提供屋主更完善的保障，與居市場領導地位的富邦產險合作，推出房仲業界首創「特定事故房屋跌價補償保險」。信義房屋王聖憲協理進一步說明，倘若租屋處成為事故物件後，勢必導致房價下跌、衍生後續繁雜的處理成本，為提供房東更完善的租屋保障，將補償機制予以制度化，凡委託信義房屋出租物件成交的屋主，可於起租日起一年內，享有富邦產險之「特定事故房屋跌價補償保險」，以彌補事故發生時所造成房屋跌價的部分損失，且相關保費由信義房屋支付。

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