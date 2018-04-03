中華郵政董座 魏健宏呼聲高

2018-04-03 05:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



市場盛傳中華郵政公司董事長即將由前台南市交通局長、成功大學交管系教授魏健宏接任，交通部長賀陳旦昨（2）日表示，魏健宏是董事長人選之一，是很好的人選，「他若到中華郵政，可以幫助中華郵政成功轉型。」

出身台南市政府的魏健宏，被視為行政院長賴清德的人馬之一，賀陳旦的說法，更令外界認為他接掌中華郵政董座職位機率相當高。

賀陳旦強調，中華郵政正在轉型，包括物流、數位金融和長照等業務，都在積極發展中，需要一位具有相關專才的人來擔任，目前董事長還未完全定案，但日前傳出的人選，長年在智慧交通運輸下了很多功夫，若到中華郵政，可幫助推展物流業務，且智慧運輸也容易拓展電商、物聯網的業務。

他指出，這位教授也很有愛心，前幾年在談遊覽車是拼裝車時，他就去追蹤了解台灣車體製造狀況，發現工作職場並不好，繼續追蹤大客車的安全性問題，是很有理想的人，相信可讓國營事業的營業初衷繼續發揮。

交通部政務次長兼任中華郵政公司董事長王國材說，中華郵政的郵遞業務（尤其是寄信業務）量連年下滑，約下滑了兩成，2016年有25億封，去（2017）年降至23億，今年預估只有19億，信件遞送的量都轉到Line或Email，有些帳單也改為電子帳單，因此，中華郵政必須要轉型，雖然現在有在做（轉型），但速度慢了點。

王國材表示，他得交通部和中華郵政兩邊跑，沒辦法花太多時間在中華郵政的轉型上，但中華郵政轉型又很重要，因此，需要一位專職董事長來帶領。