親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中華郵政董座 魏健宏呼聲高

2018-04-03 05:21經濟日報 記者楊文琪／台北報導

市場盛傳中華郵政公司董事長即將由前台南市交通局長、成功大學交管系教授魏健宏接任，交通部長賀陳旦昨（2）日表示，魏健宏是董事長人選之一，是很好的人選，「他若到中華郵政，可以幫助中華郵政成功轉型。」

出身台南市政府的魏健宏，被視為行政院長賴清德的人馬之一，賀陳旦的說法，更令外界認為他接掌中華郵政董座職位機率相當高。

賀陳旦強調，中華郵政正在轉型，包括物流、數位金融和長照等業務，都在積極發展中，需要一位具有相關專才的人來擔任，目前董事長還未完全定案，但日前傳出的人選，長年在智慧交通運輸下了很多功夫，若到中華郵政，可幫助推展物流業務，且智慧運輸也容易拓展電商、物聯網的業務。

他指出，這位教授也很有愛心，前幾年在談遊覽車是拼裝車時，他就去追蹤了解台灣車體製造狀況，發現工作職場並不好，繼續追蹤大客車的安全性問題，是很有理想的人，相信可讓國營事業的營業初衷繼續發揮。

交通部政務次長兼任中華郵政公司董事長王國材說，中華郵政的郵遞業務（尤其是寄信業務）量連年下滑，約下滑了兩成，2016年有25億封，去（2017）年降至23億，今年預估只有19億，信件遞送的量都轉到Line或Email，有些帳單也改為電子帳單，因此，中華郵政必須要轉型，雖然現在有在做（轉型），但速度慢了點。

王國材表示，他得交通部和中華郵政兩邊跑，沒辦法花太多時間在中華郵政的轉型上，但中華郵政轉型又很重要，因此，需要一位專職董事長來帶領。

中華郵政賀陳旦
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

中美貿易戰 點燃貨幣戰 鴻海重傷

2018-04-02 23:11

機器人理財 將可全委投資

2018-04-03 01:41

中華郵政攻網購包裹 拉升投遞量

2018-04-03 05:21

機器人理財／投顧申設 熱潮再起

2018-04-03 01:43

解決低薪…不能靠貨幣政策

2018-04-03 01:13

央行外匯存底操作 有三原則

2018-04-03 01:13

台壽擴大兩岸雙向理賠

2018-04-03 00:32

一銀董座訪美 交流法遵

2018-04-03 00:32

進軍純網銀新領域 財力得夠雄厚

2018-04-03 00:32

純網銀遊戲規則怎麼訂 成敗關鍵

2018-04-03 00:32

林旺根掌舵 抓得住規劃進程

2018-04-03 00:32

寶佳角逐董事影響／合併華票計畫 暫時擱置

2018-04-03 00:32

台金聯都更公司 獵才30名

2018-04-03 00:32

王道攻純網銀 想與LINE合作

2018-04-03 00:32

美中貿易戰若開打 楊金龍：不會貶值救出口

2018-04-02 23:51

楊金龍：台灣實質負利率 比起他國算適中

2018-04-02 23:21

我外匯存底…美元占逾6成 人民幣不到1成

2018-04-02 23:18

匯率大戰…我電子廠首當其衝 3招避險

2018-04-02 23:14

一邊用電腦一邊滑手機 中國信託7成客戶愛跨通路服務

2018-04-02 20:55

國泰SOGO聯名卡推購物季最高回饋 刷5千回饋5%

2018-04-02 20:34

午餐吃什麼？ 富邦設幸福食堂 蔡明忠親自體驗

2018-04-02 14:54

歐付寶今年營運看增4成 力拚年底單月損平

2018-04-02 14:23

玉山卡繳牌照稅5期0利率 再享CITY CAFE

2018-04-02 14:00

中美貿易戰／台幣人民幣 先升後貶

2018-04-02 13:44

王道銀不換純網銀執照 投資持開放態度

2018-04-02 13:34

新台幣午盤 貶值2.9分

2018-04-02 12:46

台灣負利率？ 中央銀行：別的國家負更多

2018-04-02 11:26

銀行專家建議「子女保障信託」省稅傳承

2018-04-02 10:48

央行總裁楊金龍：比特幣買賣應列入洗錢防制規範

2018-04-02 10:47

新台幣早盤升1.2分

2018-04-02 10:37

雙率雙升？ 楊金龍澄清：絕對沒這個事情

2018-04-02 10:16

楊金龍 美中貿易戰對台灣不會是利多

2018-04-02 10:14

大陸閃電對美報復 人民幣升新台幣也升

2018-04-02 09:48

新台幣開盤 升值2分

2018-04-02 09:15

亂世投資兩大關鍵字：避險、在地化

2018-03-30 11:13

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

首波高收入含淚進場 顏炳立：下波房價要低才能賣

2018-04-02 12:42

養不起小孩？ 上班族估家庭月收100K才能生養一個

2018-04-02 10:16

美元買點到了嗎？ 謝金河這樣回答

2018-04-02 22:03

特色小店紛紛出走 商仲：西門商圈租金到頂了

2018-04-02 11:41

台灣生育率全球倒數 低薪高房價高工時是主因

2018-04-02 09:46

央行總裁楊金龍：一半薪水花在消費上

2018-04-02 12:21

聯聚董座：房市三到五年不會好 講利多是違心之論

2018-04-02 18:49

大陸閃電對美報復 人民幣升新台幣也升

2018-04-02 09:48

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28

光陽今首提換電標準 被要求補充支援重型機車配套

2018-04-02 21:42

華信航空6月14日起 台中直飛東京

2018-04-02 15:52

台灣負利率？ 中央銀行：別的國家負更多

2018-04-02 11:26

膽子大的不少 13%民眾願意與福地為鄰

2018-04-02 09:49

午餐吃什麼？ 富邦設幸福食堂 蔡明忠親自體驗

2018-04-02 14:54

一邊用電腦一邊滑手機 中國信託7成客戶愛跨通路服務

2018-04-02 20:55

3科技新貴捨年薪百萬 創網購家具業

2018-04-02 09:28

台北房市有點「狂」 第1季買賣移轉年增四成

2018-04-02 14:00

放寬豪宅管制？ 央行總裁楊金龍：還需要再觀察

2018-04-02 11:41

京華城將採國際標 土地價值至少406億元

2018-04-02 13:36

TOYOTA YARIS全新改款上市

2018-04-02 14:35

房市熱烘烘 台北市建物移轉創27個月來新高

2018-04-02 15:52

印度誤傳？鴻海集團在印度應是設PCBA產線

2018-04-02 19:36

國泰SOGO聯名卡推購物季最高回饋 刷5千回饋5%

2018-04-02 20:34

節電找辦法 台電盼抑低尖峰用電139萬瓩

2018-04-02 16:05

Switch激勵 任天堂將超越微軟

2018-04-02 14:35

星展指中美貿易戰衝擊台灣 勿輕忽

2018-04-02 14:25

央行總裁楊金龍：比特幣買賣應列入洗錢防制規範

2018-04-02 10:47

楊金龍 美中貿易戰對台灣不會是利多

2018-04-02 10:14

調查：家庭月收入破10萬 才敢養小孩

2018-04-02 14:19

銀行專家建議「子女保障信託」省稅傳承

2018-04-02 10:48

恒耀收購轉投資企業 預計第3季完成

2018-04-02 17:15

統一發票千萬獎 財政部下午公布清冊

2018-04-02 10:38

核三1號機明歲修 4月供電吃緊

2018-04-02 11:39

王道銀不換純網銀執照 投資持開放態度

2018-04-02 13:34

陸廠NOR Flash獲三星採用 台業者：未受影響

2018-04-02 13:29

玉山卡繳牌照稅5期0利率 再享CITY CAFE

2018-04-02 14:00

雙率雙升？ 楊金龍澄清：絕對沒這個事情

2018-04-02 10:16

加薪抵稅 有多少勞工可受惠加薪？

2018-04-02 14:12

工廠輔導法修法需審慎 立院經委會擇期再審

2018-04-02 15:04

辦車貸付利息也中雲端發票百萬大獎

2018-04-02 17:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top