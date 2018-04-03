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談美中貿易戰 楊金龍：不會貶值救出口

2018-04-03 00:51經濟日報 記者陳美君／台北報導

中央銀行總裁楊金龍。 報系資料照
中央銀行總裁楊金龍。 報系資料照
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美中貿易戰一觸即發，中央銀行總裁楊金龍昨（2）日在財委會上強調，「美中貿易戰還未正式開打」，兩國還有緩和空間；不過，美中爆發貿易戰，對台灣「不會是利多」，即使發生，央行也不會採取「貶值救出口」政策。

新台幣昨日先升後貶，早盤微幅升值，後因台股翻黑與外資匯出，匯率由升轉貶，終場以29.142元兌1美元作收，貶值2.2分，兩大外匯經紀公司總成交量8.805億美元。

楊金龍昨日赴立法院財委會進行「20年來我國經濟成率、通貨膨脹率及人均GDP與新加坡、韓國及香港之比較」專題報告，多位立委質詢時，均聚焦美中貿易戰可能對台灣造成的衝擊。

對此，楊金龍回應，目前仍為觀察期，「大家有一些分歧」，貿易戰要看「是輕微的、初期或最糟糕的」，但現在看來，仍有緩和的餘地與空間，央行將密切注意。

經濟日報提供
經濟日報提供
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央行副總裁陳南光解釋，美國宣布將動用301條款，對其他國家祭出裁罰內容後，尚有60天預告期，央行研判，美、中兩國仍有溝通斡旋的空間與時間，所以現在還不能說「貿易戰已經開打」。外界關注，在美中「兩隻大象打架」下，央行是否考慮採取「貶值救出口」政策？楊金龍明確表示：「不會」。

楊金龍強調，新台幣匯率由市場供需決定，除非有不規則因素與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，不利於經濟金融穩定時，央行才會進場維持匯市秩序。

楊金龍表示，對於美中貿易戰，央行分成「初期」、「中期」、「最壞情況」等情境分析，「目前應該是初期，大家有一些分歧」，尚有緩和餘地，但仍要密切觀察。

楊金龍說，「如果是真的（指美中貿易戰），就要因應」，國發會已提出因應方向。若貿易戰發生，央行會掌握資金進出動向，以及對市場的衝擊。

貿易戰央行楊金龍
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