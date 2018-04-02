台灣金聯都更服務公司成軍 Q2對外攬才、尋找案源

2018-04-02 21:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ╱即時報導



「台灣金聯都更服務公司」上（3）月底正式成軍，董事長林旺根2日表示，第2季將開始進行人才招募與尋找合適案源，加快台灣老危房屋重建進程。

由內政部、財政部共同主導的「台灣金聯都更服務公司」主要股東包括台灣金為首的八大公股行庫與台灣金聯，董事長則由前宜蘭縣建設局局長林旺根出掌。

林旺根受訪時表示，台灣金聯都更服務公司目前已進入籌設第二階段，基於業務需求，因此接下來將聚焦人力募集，將從市場招募具備不動產鑑價、土財務規劃、都市計畫與法務等相關專長等人才，初期名額暫定約20~30名，並依現況需求適度調整。

在人才招募上，都更服務公司將從市場上鎖定有都市計畫、不動產鑑價專業經驗的好手加入，協助公司迅速上路。

台灣金聯都更服務公司成立初期，曾被外界質疑，與公股行庫轉投資的建經公司性質重疊，對此林旺根指出，都更服務公司主要是以整合服務平台為主，透過內部專業人才，協助老危房屋的重整與重建。

林旺根表示，目前台灣推行都更最大的難處在於地主的整合，為加快都更效率，都更服務公司將優先鎖定符合老危房屋、且有意願參與都更的案例，希望透過成功的重建案例，吸引更多老危房屋的屋主願意參與都更，以漸進的方式推行都更。

根據內政部規劃，台灣金聯都更服務公司，業務重點主要鎖定屋齡老舊的危屋，提供整合、興建計畫、不動產評估報告與財務稽核等服務，協助政府實現都更政策，避免與行庫轉投資的建經公司業務重疊，形成排擠效應。