親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

花招過頭了！國防部令 招募嚴禁上街宣傳或網路扮輕佻

評／每個孩子都重要！把遊戲場還給兒童吧

影／證券股新兵上櫃 致和證券股價大漲10%

2018-04-02 13:17經濟日報 記者鄭景懋╱即時報導

證券股再添新成員，致和證券2日正式掛牌上櫃，股價也上演蜜月行情，盤中一度大漲超過10%。整體盤勢方面，台股雖然以小漲開出，但盤中由紅翻黑，指數維持在10900左右震盪整理。

台股

相關新聞

風力發電股拉風 台股不敵節前賣壓收跌31.22點

2018-04-02 13:42

強信-KY股價鎖漲停衝新高 今年業績拚新高

2018-04-02 12:00

港交所招手台廠 新藥股夯生技股續強

2018-04-02 11:20

台股早盤走揚 中場翻黑跌破10900點

2018-04-02 11:19

風電商機熱 中鋼台船世紀鋼股價昂揚

2018-04-02 11:01

家登EUV光罩盒受期待 股價衝漲停

2018-04-02 10:31

獲利表現優於預期 熒茂攻上漲停

2018-04-02 10:20

大成鋼氣勢旺 多頭挑戰31元關卡

2018-04-02 09:33

風力發電股匯人氣 台股開漲16.78點

2018-04-02 09:15
看更多

熱門文章

帆宣 傳拿下鴻海大單

2018-04-02 00:02

停券高峰期 有利多頭

2018-04-02 00:16

就市論勢／3D感測 迎起飛年

2018-04-02 00:02

CSR概念股 跟漲抗震尖兵

2018-04-02 00:02

台積電3月營收 估突破千億

2018-04-02 00:41

獲利耀眼股 抗震優選

2018-04-02 00:02

主機板繪圖卡廠 業績有撐

2018-04-02 00:02

帆宣智慧製造優勢 吸引樺漢

2018-04-02 00:02

高殖利率營建股 人氣旺

2018-04-02 00:02

新Apple Watch帶旺廣達

2018-04-02 00:02

大田接單熱 加速擴產

2018-04-02 00:02

自行車雙雄 業績喊衝

2018-04-02 00:02

風力發電股匯人氣 台股開漲16.78點

2018-04-02 09:15

風電概念 盤面焦點

2018-04-02 00:02

家登攻EUV光罩 報捷

2018-04-02 00:02

智伸科攻陸 出貨將倍增

2018-04-02 00:02

聚碩擬配發2.5元股利

2018-04-01 18:42

光洋科今年營運 將好轉

2018-04-02 00:02

飲料廠卡位 搶夏季商機

2018-04-02 00:02

梁彥平專欄／績優成長族 宜分批低接

2018-04-02 00:08

CSR概念／聯發科、創意 營運俏

2018-04-02 00:02

長假將至 法人兩招教戰

2018-04-02 00:02

台郡、嘉聯益 四檔權證吸睛

2018-04-02 00:02

小摩目標價砍至2800元 大立光重挫逾百元

2018-04-02 12:45

台積電傳發CDR 券商：金管會態度是關鍵

2018-04-02 12:20

棒辣椒去年EPS 13.07元

2018-04-02 00:02

統一超、全家 特色門市吸睛

2018-04-02 00:02

CSR概念／台塑、微星 買盤進駐

2018-04-02 00:02

華美找嘸會計師 去年第4季財報難產

2018-04-01 22:38

興櫃發燒 華德動狂飆

2018-04-02 00:02

業績表現亮眼 旺宏股價帶量上攻

2018-04-02 10:24

連乾文：清明節前後大盤指數10900盤旋變盤

2018-04-02 10:49

台股走自己的路 長假前或有壓

2018-04-02 08:43

最牛一輪／台玻聚光 國泰78來電

2018-04-02 06:02

聚亨搶攻東協基建

2018-04-02 00:02

CSR概念／華南金、中租 法人挺

2018-04-02 00:02

法人觀點／大田今年毛利率估22%

2018-04-02 00:02

鎳價反彈 唐榮、燁聯看俏

2018-04-02 00:02

台股早盤走揚 中場翻黑跌破10900點

2018-04-02 11:19

全民權證／華通 押逾三個月

2018-04-02 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top