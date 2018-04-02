親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

台灣負利率？ 中央銀行：別的國家負更多

2018-04-02 11:26聯合報 記者孫中英╱即時報導

央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影 胡經周
央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影 胡經周
分享
民進黨立委余宛如今天(2日)在立法院財委會質詢時，詢問中央銀行總裁楊金龍，她說，「負利率當道」，如何才能拉升民眾購買力？楊金龍說，「負利率環境，全球都是這樣」，若跟其他國家比較，其他國家比台灣「負得更多」，像日本負利率為-1.1%，歐元區已-2%，香港負利率也有-2.1%。

楊金龍說，這些國家的負利率都比我們更大，台灣的「產出缺口( 實質GDP小於潛在產出)」還是很大。目前台灣「產出缺口」為負值。台灣銀行1年期定期存款機動利率1.065%，央行預估台灣今年CPI年增1.27%，代表台灣實質利率為負0.205%，且自去年起，台灣就是實質負利率。

余宛如還問，新台幣有必要繼續維持弱勢？楊金龍說，長期趨勢來看，「新台幣不是弱勢，它(新台幣)有升有貶」，特別2000年後，新台幣其實一直升，但2008年金融海嘯後，新台幣則是先貶再升。楊金龍說，意思就是新台幣「有升有貶，沒有一直維持弱勢」。立委質疑，過去央行曾經是「阻升不阻貶」，楊金龍說，央行尊重市場機制，新台幣沒有只是弱勢，但若波動加大，會考慮維持市場秩序。

另外，針對媒體報導，央行將重啟升息腳步？楊金龍說，報告中並沒提到要升息又讓新台幣升，外界可能過度解讀。

民進黨立委余宛如今天(2日)在立法院財委會質詢時問央行，處於負利率時代，如何才能...
民進黨立委余宛如今天(2日)在立法院財委會質詢時問央行，處於負利率時代，如何才能拉升民眾購買力。資料畫面。圖／余宛如國會辦公室提供。
分享

新台幣楊金龍負利率央行

相關新聞

央行總裁楊金龍：比特幣買賣應列入洗錢防制規範

2018-04-02 10:47

銀行專家建議「子女保障信託」省稅傳承

2018-04-02 10:48

新台幣早盤升1.2分

2018-04-02 10:37

雙率雙升？ 楊金龍澄清：絕對沒這個事情

2018-04-02 10:16

楊金龍 美中貿易戰對台灣不會是利多

2018-04-02 10:14

大陸閃電對美報復 人民幣升新台幣也升

2018-04-02 09:48

新台幣開盤 升值2分

2018-04-02 09:15

張錫專訪／他，看得夠遠 想讓大家都贏

2018-04-02 00:55

張錫專訪／投信業射四箭 做大基金規模

2018-04-02 00:55

強制保董監責任險 營建傳產業影響大

2018-04-02 00:26

玉山金實踐循環經濟 獲肯定

2018-04-02 00:03

國壽靈活操作 轉抱南亞科

2018-04-02 00:03

金融業5月誓師 衝刺評鑑過關

2018-04-02 00:03

企業投保資安險 應揭露

2018-04-02 00:03

金管會防洗錢 14業者挨罰

2018-04-02 00:03

高潛力公司 上櫃條件放寬

2018-04-02 00:02

Apple Pay台灣將可綁JCB卡 兩銀行最快5月首發

2018-04-01 23:42

財經觀點／金融科技 「始終來自於人性」

2018-04-01 23:30

壽險買股 最愛高息族群

2018-04-01 23:28

數位浪潮下 壽險「親晤親簽」可功成身退了

2018-04-01 23:21

美國有掛牌的 董監責任險保費最高

2018-04-01 23:18

防獨董棄船潮...董監責任險 將強制投保

2018-04-01 23:09

春假出國注意 超攜外幣須申報

2018-04-01 15:52

中職金控大戰 從場內打到場外

2018-04-01 14:25

買了資安險不等於資安沒問題 專家建議要有配套

2018-04-01 13:45

資安風險高 投保件數翻倍成長

2018-04-01 13:42

職業能世襲 壽險業務員也有二代接班

2018-04-01 11:28

亂世投資兩大關鍵字：避險、在地化

2018-03-30 11:13

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05

ApplePay綁JCB卡 日本之外 台灣全球首發

2018-04-01 21:52
看更多

熱門文章

iPhone重新設計 傳試產不順

2018-04-02 00:34

七奈米強化版 台積電急起直追

2018-04-01 23:26

出走青年想回家 但舞台、薪資、視野台灣給不起...

2018-04-01 14:54

金管會防洗錢 14業者挨罰

2018-04-02 00:03

養不起小孩？ 上班族估家庭月收100K才能生養一個

2018-04-02 10:16

留才總動員 麥當勞200名餐廳襄理起薪36K

2018-04-01 14:55

土耳其調高78項產品進口關稅最高30% 將衝擊台廠

2018-04-01 14:29

搶救低薪 政院射二箭

2018-04-02 00:24

ApplePay綁JCB卡 日本之外 台灣全球首發

2018-04-01 21:52

台積增封測產能 不利日月光矽品

2018-04-02 00:40

大陸閃電對美報復 人民幣升新台幣也升

2018-04-02 09:48

雙子星加持 北車商圈行情看漲

2018-04-02 00:57

台灣生育率全球倒數 低薪高房價高工時是主因

2018-04-02 09:46

春假出國注意 超攜外幣須申報

2018-04-01 15:52

防獨董棄船潮...董監責任險 將強制投保

2018-04-01 23:09

壽險買股 最愛高息族群

2018-04-01 23:28

台積投資加碼 設備廠沾光

2018-04-02 00:47

3科技新貴捨年薪百萬 創網購家具業

2018-04-02 09:28

AI物聯網需求加溫 推動半導體大循環

2018-04-02 00:47

鴻海鄭州廠 今恢復招工

2018-04-02 00:38

聯合骨科出貨旺 營運大爆發

2018-04-02 00:01

鼎元LED績優生 敢拚敢衝

2018-04-02 00:47

「花媽」陳菊也愛潮牌咖啡 路易莎進駐高雄駁二

2018-04-01 13:35

新壽商場租金 調高三成

2018-04-02 00:57

中職金控大戰 從場內打到場外

2018-04-01 14:25

智擎將引進 利基抗癌產品

2018-04-02 00:01

鼎元力抗紅潮 專精高技術產品

2018-04-02 00:47

數位浪潮下 壽險「親晤親簽」可功成身退了

2018-04-01 23:21

2018桃園農博登場 桃捷打造A18童趣幸福車站

2018-04-01 13:39

印度擬對PCB課稅10％ 台業界：對兩岸產業影響不大

2018-04-02 00:38

特色小店被逼退 商仲：西門商圈租金到頂了

2018-04-02 11:41

Apple Pay台灣將可綁JCB卡 兩銀行最快5月首發

2018-04-01 23:42

膽子大的不少 13%民眾願意與福地為鄰

2018-04-02 09:49

台灣負利率？ 中央銀行：別的國家負更多

2018-04-02 11:26

名家觀點／台企轉型 須完成三大課題

2018-04-02 03:03

併購成本超過淨資產 可列商譽

2018-04-02 00:01

國壽靈活操作 轉抱南亞科

2018-04-02 00:03

張錫專訪／投信業射四箭 做大基金規模

2018-04-02 00:55

油價連2漲 汽油明調漲2角柴油漲3角

2018-04-01 12:45

張錫專訪／他，看得夠遠 想讓大家都贏

2018-04-02 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top