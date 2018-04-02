台灣負利率？ 中央銀行：別的國家負更多
民進黨立委余宛如今天(2日)在立法院財委會質詢時，詢問中央銀行總裁楊金龍，她說，「負利率當道」，如何才能拉升民眾購買力？楊金龍說，「負利率環境，全球都是這樣」，若跟其他國家比較，其他國家比台灣「負得更多」，像日本負利率為-1.1%，歐元區已-2%，香港負利率也有-2.1%。
楊金龍說，這些國家的負利率都比我們更大，台灣的「產出缺口( 實質GDP小於潛在產出)」還是很大。目前台灣「產出缺口」為負值。台灣銀行1年期定期存款機動利率1.065%，央行預估台灣今年CPI年增1.27%，代表台灣實質利率為負0.205%，且自去年起，台灣就是實質負利率。
余宛如還問，新台幣有必要繼續維持弱勢？楊金龍說，長期趨勢來看，「新台幣不是弱勢，它(新台幣)有升有貶」，特別2000年後，新台幣其實一直升，但2008年金融海嘯後，新台幣則是先貶再升。楊金龍說，意思就是新台幣「有升有貶，沒有一直維持弱勢」。立委質疑，過去央行曾經是「阻升不阻貶」，楊金龍說，央行尊重市場機制，新台幣沒有只是弱勢，但若波動加大，會考慮維持市場秩序。
另外，針對媒體報導，央行將重啟升息腳步？楊金龍說，報告中並沒提到要升息又讓新台幣升，外界可能過度解讀。
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