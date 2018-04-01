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卡管案 教育部強調：絕無故意延宕 「近日一定會有結果」

ApplePay綁JCB卡 日本之外 台灣全球首發

2018-04-01 21:52聯合報 記者孫中英╱即時報導

JCB卡友注意了，JCB國際組織正與Apple Pay及Apple Pay本地發行銀行洽談，Apple Pay最快自今年5月起，開放綁定JCB信用卡刷卡，首發銀行可能有玉山、中國信託商銀，新光、聯邦銀和台北富邦銀行將陸續加入。台灣也將成為日本之外，海外第一個提供Apple Pay可綁定JCB卡刷卡的國家。

台灣行動支付再邁進一步。據了解，JCB國際組織正與國際3大Pay之一的ApplePay洽談，先鎖定已發行Apple Pay的本地9家銀行，分階段推出Apple Pay綁定JCB卡業務，讓台灣一舉成為，日本之外、Apple Pay可綁JCB信用卡的「海外首發國」。

據了解，目前發行Apple Pay的9家銀行中，玉山、中國信託銀行，有望成為第一波可綁定JCB卡的發卡銀行，其他包括新光、聯邦銀和北富銀可望陸續跟進。但部分發卡銀行，因為與另2大信用卡品牌採代碼化交易「直連」傳輸，因而暫不加入提供JCB卡友綁卡服務。Apple Pay開放綁定JCB卡後，將一舉打破國際3大pay「限定」只能綁「V、M(威士、萬事達卡)」兩品牌的局面，JCB卡友將可體驗刷「蘋果支付」的快感。

但Apple Pay可綁定JCB卡，最大意義應在於國際3大Pay的信用卡代碼化交易傳輸，部分環節終於成功「落地」。目前國際3大Pay都是採手機「感應」交易，為防堵駭客從中攔截卡號，3大Pay交易傳輸，都以「代碼(Token)」取代傳統卡號，在交易過程中，須有「代碼服務商(TSP)」提供驗證、監控代碼傳輸及解碼服務。

由於國際3大Pay目前限定只能綁「V、M」兩品牌，幾乎都由Visa、萬事達卡擔任居中的解碼及驗證服務，但JCB將與本地聯合信用卡中心合作，由聯卡中心擔任「比對」代碼及卡號服務。據了解，目前玉山銀行已透過聯卡中心完成JCB卡的解碼比對測試，順利的話，最快5月就能提供Apple Pay綁JCB卡服務。由於台灣信用卡交易「9成都在境內」，解碼服務不再拋到境外，交易速度會更快。

金管會統計，自去、2017年3月29日，3大Pay陸續登台以來，累計到今年2月底，3大Pay綁卡數已達321萬張，累計交易總額138億元。若以「月」金額對照，今年前2月3大Pay行動支付金額每月平均刷出18億，較去年每月平均11.3億元、成長59.3%。

銀行說，3大Pay中不管刷卡金額或綁卡量，快9成都是Apple Pay，且Apple Pay刷卡金額約比其他2種Pay多「3成」，「蘋果支付」開放可綁定JCB卡，除進一步帶動刷卡金額，也能提供民眾更多綁卡選擇。

JCB卡友注意了，JCB國際組織正與Apple Pay洽談，開放Apple Pa...
JCB卡友注意了，JCB國際組織正與Apple Pay洽談，開放Apple Pay可綁定JCB信用卡刷卡。圖／JCB提供。
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