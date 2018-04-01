楊金龍開藥方 「雙引擎」拚經濟

2018-04-01 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱台北報導



央行總裁楊金龍 分享 facebook 台灣最近十年經濟成長率在亞洲四小龍中偏低，如何提高競爭力？中央銀行總裁楊金龍建議採雙引擎策略，內外需並重。

中央銀行明（2）日將赴立法院進行「20年來（1998-2017年我國經濟成長率、通貨膨脹率及人均GDP與新加坡、韓國及香港之比較 」專題報告，楊金龍與兩位副總裁嚴宗大、陳南光，及業務、外匯、經研、金檢等四大局處首長均將與會。

央行在報告中指出，2008年全球金融危機後，亞洲四小龍的外需對自身經濟成長率貢獻全部下滑，但合計內需與外需後的經濟成長率表現，台灣衰退幅度卻是最大，從1998~2007年平均經濟成長率4.99%，下降至2008～2017年平均2.69%。

台灣與其他三小龍主要差別在於，港、星、韓的內需均為主要成長動能，內需對該國經濟成長率的貢獻度，為台灣的二倍以上。其中，新加坡內需貢獻增加主要來自民間投資，香港來自民間消費，韓國則來自民間與政府投資。

台灣內需貢獻減少，主因民間消費與民間、公營事業投資成長下降所致。

央行指出，全球金融危機後，港、星、韓採內需為主要成長動能策略，致經濟成長超越台灣。台灣宜採外需、內需並重的雙引擎策略，並透過貨幣政策、財政政策及產業政策相互搭配，協助產業調整轉型，進而帶動廠商投資意願，以協助經濟成長、增加就業與促進薪資成長。

另外，因應美國貿易保護主義興起及大陸供應鏈在地化，ICT（資訊及通訊科技）產業宜朝向微笑曲線高附加價值兩端發展，以鞏固競爭優勢。

拚經濟 楊金龍提五建議

建議一：採外需、內需並重之平衡策略，啟動雙引擎

建議二：ICT產業朝向微笑曲線兩端發展；服務業結合ICT科技，提高附加價值

建議三：強化研發能力，培育人才，加強產學合作

建議四：積極準備加入「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」

建議五:貨幣政策與財政政策、產業政策相互搭配

資料來源：央行報告