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助生技產業發展 金管會回應BTC七大建議

2018-03-31 06:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

金管會鬆綁金融業資金運用，協助生技產業發展。金管會去年參加生技產業策略諮詢委員會議（BTC），與會專家提出七大建議，金管會持續提供協助方案，包括保險業可進行財務性投資或透過實物給付型保險商品，由醫療事業提供保戶醫療照護，協助科技事業上市櫃。

台灣生物產業發展協會舉辦會員大會，針對生醫產業資本市場議題，邀請金融監督管理委員會主委顧立雄演講「鬆綁金融業資金運用，協助生技產業發展」，吸引超過200位生技產業人士與會。

金管會主委顧立雄表示，為協助生技產業發展，推出一連串措施，包括拉高銀行對創投持股比率上限、鬆綁保險業投資產業、開放投信券商轉投資創投，進一步投資生醫產業，為產業挹注活水。

顧立雄表示，金管會回應BTC的建議，保險業已可進行財務性投資或透過實物給付型保險商品，由醫療事業提供保戶醫療照護；陸資、外資投資生技事業，金融業投資尚未獲利的生技事業，法令均無限制；證交所及櫃買中心將持續舉辦說明或座談會，加強對外溝通，並加強宣導相關法規修正，將IPO准駁及相關規定說明清楚。

要求一致性審查標準及吸引優良企業進入資本市場；生技類股持續於資本市場掛牌，生技公司也持續於資本市場籌資；員工選擇權及限制型股票的發送對象，配合經濟部認定非全職顧問是否符合「公司法」所稱員工後辦理。

如取得目的事業主管機關意見書，豁免設立年限及獲利能力審查，並研擬多元上市櫃條件，符合一定條件即可申請，無獲利要求；針對科技事業審查，金管會已督導證交所及櫃買中心與經濟部工業局建立共識，改善工業局及櫃買中心現行審查機制。

台灣生物產業發展協會舉辦會員大會，針對生醫產業資本市場議題，邀請金融監督管理委員...
台灣生物產業發展協會舉辦會員大會，針對生醫產業資本市場議題，邀請金融監督管理委員會主委顧立雄演講「鬆綁金融業資金運用，協助生技產業發展」。圖／金管會提供
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