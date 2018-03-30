國內首檔 整合ESG和財務績效篩選的投資型指數亮相

2018-03-30 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



KPMG安侯建業與證交所、臺灣指數公司以及紐約梅隆銀行台北分行舉辦「臺灣永續指數發表會暨永續投資」論壇。圖／KPMG提供 分享 facebook

為引導資金長期挹注國內重視永續發展的企業，並鼓勵企業進行以本業為核心的永續創新轉型，台灣指數公司與英國證交所旗下子公司富時羅素指數公司合編「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」，為國內首檔整合ESG（環境、社會、公司治理）和財務績效篩選的投資型指數。

為讓各界進一步了解臺灣永續指數的評鑑辦法，以及未來投資人與企業如何因應相關趨勢，KPMG安侯建業與證交所、臺灣指數公司以及紐約梅隆銀行台北分行今天舉辦「臺灣永續指數發表會暨永續投資」論壇。

國際上有來越多的投資人在進行投資決策時，已將企業永續發展能力列為衡量指標之一或納入決策考量中，關注企業的「未來性」。目前全球簽屬責任投資原則（PRI）的單位數量與總資產管理金額已連續十年成長，去年達到六十八點四兆美金；有八成的機構已在投資策略中納入ESG項目做為評估標準。

台灣指數公司研發部總監陳文練表示，台灣永續指數選擇的六十四支成分股，績效表現優於大盤，「既可以做到社會責任投資，也可以顧到荷包、創造投資收益」。台灣永續指數已獲勞動部勞動基金運用局公告為勞退基金委外代操投資績效的追蹤指標，釋出高達四二○億元的代操資金。

KPMG安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠表示，在再生能源發電成本下降、車輛電動化以及循環經濟等趨勢下，透過ESG評比標準，全球投資與評比機構趨動產業轉型前進。呼籲投資機構持續降低對高碳產業的投資占比，驅動永續轉型。

黃正忠建議，國內企業可透過全球適用的ESG資訊揭露框架，有效回應主管機關以及投資人的資訊需求。

證交所董事長許璋瑤表示，調查指出，全球永續投資占資本市場總投資金額已高達二成六，占比相當高；在歐洲、紐澳，占比更達五成。永續投資在國際間已有高度共識，這股浪潮也將襲向國內，希望透過台灣永續指數的編制，鼓勵企業朝更永續的方向發展。