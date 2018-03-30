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兒童節來臨 全球人壽建議兒童投保4重點

2018-03-30 21:19經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

內政部統計，兒童人數年年遞減，近五年已減少25萬人，而出生率也由千分之9.1掉到8.23，新生兒的人數已下降至20萬以下，少子化現象更凸顯出兒童的珍貴，每個孩子都是家庭心肝寶貝。

面對兒童節到來，許多父母也會在兒童節幫寶貝們準備專屬的禮物，全球人壽建議，給孩子最實用且更具意義的禮物莫過於為孩子規劃好完整的保障，送給孩子一輩子的禮物。

全球人壽表示，兒童投保有四個重點，首先就是意外傷害保障，因為小孩精力旺盛，跑跑跳跳，父母不可能24小時盯著，一不小心就容易發生意外。一份完整的兒童意外傷害險保障內容最重要的莫過於傷害醫療保障，而且最好一定要包含實支實付傷害醫療險，因為不論是意外傷害住院或門診治療，只要在保障限額內，實支實付傷害險都會予以理賠。

兒童保單投保第2個重點，就是醫療險，包含日額型與實支實付型住院醫療險、癌症險、重大傷病險等，畢竟小孩仍在發育中，加上生活中「隱形殺手」防不勝防，包括看不見的食安隱憂，看得見的空汙PM2.5等，都會對小孩健康造成威脅。

全球人壽說明，兒童適合的醫療險其實跟大人差不多，父母可以依照自己的經濟能力逐步加保，而加保的方式，就像小孩堆積木，從保障範圍大的開始買起，也就是把實支實付住院醫療險，當作孩子醫療保障最穩固的地基，然後再逐步搭建其他醫療保障。其中扮演醫療保障地基的實支實付醫療險，主要囊括三大理賠項目，包括每日病房費保險金、住院醫療費用保險金、手術理賠金。其中住院醫療費用保險金協助保戶在自費的醫療費用支出部分提供財務上的補助。由於現在醫療科技日趨進步，自費用藥越來越多，若自費理賠額度較高，就可以選擇較好的治療方式，提高醫療品質。

兒童投保第3個重點，可以考慮購買殘扶險，因為不論生病或意外造成1-6級殘，都可以獲得一整筆＋每月給付殘扶金，大大減輕家庭財務負擔。兒童投保第4個重點，建議附加豁免保險，以父母為要保人，若父母因身故或1-8級殘無法繳交保費時，可豁免保險費，由保險公司代為繳費，讓保障持續有效。

全球人壽也提醒，掌握兒童投保4重點且越早買越好，保費越划算，父母也可以更安心工作拼經濟。不過，在幫小孩購買保險時，父母自己更要提早買夠保障，而且最好跟小孩一樣，也需要天天穿戴上醫療、意外傷害、殘扶險這3款最基本的保險防護罩，做好最基本的財務防護裝置。在開心過兒童節前，別忘了檢視全家人保單，讓爸媽的愛與責任透過保險的風險移轉，照顧寶貝一輩子。

兒童節保險金

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