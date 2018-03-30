icash聯手OPENPOINT 大方送點衝卡量

2018-03-30 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



愛金卡公司（icash2.0）看準4月兒童、清明假期商機，聯手OPENPOINT推出多個指定通路滿額加贈點活動，即日起至4月8日持指定icash2.0聯名卡至家樂福以icash2.0功能消費，單筆滿1,000元贈1萬點OPENPOINT（每卡活動期間上限3萬點，可換六杯CITY CAFE中杯美式）。

5月8日前icash2.0全卡友於星巴克消費天天贈五倍OPENPOINT，4月1日至6月30日持icash2.0聯名卡至康是美、光南、21風味館、21PLUS以icash2.0功能支付，單筆滿300元贈3,000點OPENPOINT（每卡每月合併通路最高9,000點），21風味館及21 PLUS 還可享菜單全品項九折優惠。

交通部分除原有電子票證優惠，6月30日前icash2.0全卡友搭乘捷運、台鐵天天贈OPENPOINT，高雄渡輪、宜花東指定公車贈5倍OPENPOINT，連假出遊別忘了攜帶icash2.0，交通、消費、集點輕鬆搞定。

icash2.0去年與玉山銀行推出家樂福聯名卡、華南銀行合作「OPENPOINT超級點數卡」，並新增合作金庫、國泰世華兩家銀行，成功讓icash2.0聯名卡於去年底發卡量突破百萬張，今年前兩月icash2.0聯名卡當月發卡量及交易次數皆較去年同期倍數成長，顯示民眾對於icash2.0聯名卡可自動加值及眾多通路加碼贈送OPENPOINT點數的優惠十分買單。