春暖乍寒 元大人捐輸熱血驅寒意

2018-03-29 21:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



時序入春，天候變化多端，元大金控未雨綢繆，在開工不到一個月內立刻籌畫全集團的捐血行動，並且提早進行宣導，透過「元大愛無限」臉書倒數計時號召同仁踴躍捐輸，並於現場贈送精緻手電筒鼓勵民眾共同參與。一早各捐血站就看到鐵粉熱情的身影。

不少子公司董總也身體力行響應。同仁熱烈上傳捐血照，並於元大goodnews粉絲團中分享，希望周圍朋友也能共襄盛舉。邁入第八個年頭的捐血活動，元大人以實際行動做公益，821人參與，共捐出了955袋血，愛心絲毫不打折扣。

元大捐血活動從2011年以來，累積捐血袋數達11,426袋，特別是金控總經理申鼎箋大力推動與支持，使得整個活動屢創佳績，捐血中心對元大的義舉表示感謝，這次更出動捐血寶寶在各個據點為大家加油打氣。

每次總是帶著期貨團隊參與活動的總經理周筱玲表示，除了捐血可以做公益，身體健康比什麼事都重要，我們更希望夥伴們打拼事業時，簡單的捐血利己又助人，何樂而不為。證券總經理陳麒章更是在緊湊的行程空檔，低調完成捐血，精力充沛不輸年輕人。

捐血活動鐵粉銀行行管副理王柏騰，活動從未缺席，耐心坐在捐血椅達2小時，捐輸血小板兩袋，增加個人捐血次數。王柏騰表示，這樣可以減少捐血中心後製的工作時間，而且對個人身體影響不大，可以多一些機會幫助人。

從金門分公司回來開會的梅哲興經理說:難得回到總公司，遇到捐血的機會，當然要共襄盛舉，也因為30分鐘後要開會，現場排隊同仁就禮讓先行。活動中，同仁也熱情將捐血照上傳元大goodnews官方網頁，希望周遭朋友也能共襄盛舉，一同行善。