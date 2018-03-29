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學測5萬人不到40級分 李家同：補救教學喊假的！

壽險接軌IFRS9 陸續公布增加淨值

2018-03-29 21:41經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

國際會計準則IFRS9上路，國內壽險陸續公布增加淨值。全球人壽今（29）日晚間公布，淨值將因此增加156億元，成為國內第四家受惠IFRS9上路、淨值增加百億元以上的壽險業之一。

南山人壽在今年率先公布，新制令淨值暴增765億元，國泰人壽也增加了326億元，富邦人壽增加百億多元，遠雄人壽則增加約14.92億元。而根據金管會統計，整體產壽險總計淨值增加約1,812億元，其中壽險公會統計，壽險公司淨值增加約1,808億元。

國內壽險業今年接軌IFRS9後，淨值陸續爆增，主因為會計準則重新分類金融資產，對於金融資產分類及認列損益方法有所變化。

壽險業國泰人壽

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