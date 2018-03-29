歐付寶攜手行動拍拍賣團隊 切入電子禮券市場

2018-03-29 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



歐買尬旗下（3687）電子支付平台歐付寶今（29）日宣布，與開發商「行動拍拍賣團隊」合作，打造「CP market電子禮券平台」，只要擁有歐付寶帳號並開通白金會員功能，就能輕鬆在「歐付寶行動支付App」上發行電子禮券，消費者在「歐付寶行動支付App」上所購買的禮券，還能享有無限期的信託保障。

歐付寶董事長林一泓表示，據調查顯示台灣票券市場一年至少有400億元商機，但電子票券使用率僅占10%，加上因為過去法令的限制，很多小商家根本吃不到這塊大餅，在銀行信託時就吃了閉門羹。

此次，歐付寶希望透過與「行動拍拍賣團隊」的合作，打造親民的平台，利用簡單操作功能，加上歐付寶全額交付信託的保障，讓不論是商家或者是一般消費者都可以輕鬆的享受數位化禮券服務帶來的便利性。

林一泓指出，台灣的票券市場存在有許多風險，小店家無法負擔高額的履約信託，餅是看得到吃不到，而很多中型店家則是因為營運、金流問題控管不當，發行禮券後惡性倒閉，導致消費者求助無門，歐付寶希望能透過在「歐付寶行動支付App」上提供的電子禮券服務改善這些問題，讓更多場域及更多人可以享受到歐付寶行動商務上的優質服務。

歐付寶與 CP market 電子禮券提供發行模式、思維及保障的三大創新服務：一、創新模式，包含即時發行、即時銷售，平台上所有販售的票券預收款都將由歐付寶協助存入於兆豐銀行進行信託，店家不須額外辦理銀行信託即可發行；二、創新思維，直接將優惠回饋給顧客，提升CP值；三、創新保障，所有歐付寶行動支付App「購買禮券」服務中販售的禮券，均享有歐付寶「無限期」價金保管服務，讓消費者不用擔心買了禮券，商家卻倒閉因而求助無門的問題。