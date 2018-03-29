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外匯ETF論壇 掌握投資契機

2018-03-29 04:33經濟日報 本報訊

本報主辦「投資布局新藍海 外匯ETF論壇」。

本報主辦「投資布局新藍海 外匯ETF論壇」。圖為標普道瓊斯指數策略及環境、社會與...
本報主辦「投資布局新藍海 外匯ETF論壇」。圖為標普道瓊斯指數策略及環境、社會與治理指數董事承天吟(左起)、元大投信總經理劉宗聖、標普道瓊斯指數公司全球ETP產品部門主管John Davies、美國芝加哥商業交易所顧問馬偉宜、本報總編輯費家琪。 記者楊萬雲／攝影
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