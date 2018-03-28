親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

前助理控剝削 蔡宜珊：非現任民代 不適勞基法

獨／遭爆與林志玲在峇里島結婚？ 言承旭揭密真實地點

亞股3月抗震 投信：企業成長不容忽視

2018-03-28 20:05中央社 台北28日電

全球股市在3月大幅震盪，但亞股相對抗震，投信表示，受惠龐大人口與內需市場支持，亞洲企業成長迅速崛起，已成為不可忽視的趨勢。

根據統計，MSCI亞洲（不含日本）指數，3月以來小跌1.05%，優於MSCI拉美指數的-2.32%，更勝過MSCI歐非中東指數的-3.24%。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，亞洲景氣指標變化自2011年以來有相當大的轉變，首先是自2016年底開始，逐步扭轉過往5年陷入衰退的窘境。另外，亞洲貨幣自去年起持續回升，成為吸引資金回補的主因之一，且目前亞洲的通膨週期維持在溫和通膨環境，配合國際資金仍相對寬鬆，同樣有助亞洲風險性資產表現。

張致寧指出，亞洲企業成長迅速崛起，已成為不可忽視的趨勢，在受惠龐大人口與內需市場支持，更在技術、投資等發展更趨成熟趨勢下，亞洲企業不論市值與獲利表現，在全球占比都能見到明顯攀升趨勢；就各產業來看，目前亞洲的半導體、智慧型手機供應鏈、互聯網、電子商務、金融科技、博奕等產業都已見全球領導品牌。

由於亞洲仍處於漲升週期，張致寧認為，從亞股獲利預估來看，今年亞洲每股盈餘(EPS)仍有機會維持雙位數成長，其中，亞太（不含日本）今年ESP預估成長達14%高水準；細看亞洲各國表現，不論中國大陸、香港、印度、印尼、韓國、新加坡等市場，今年EPS成長率皆有雙位數水準，這些亞洲市場都可望成為未來亞股上漲的新一波領頭羊。

亞股MSCI通膨

相關新聞

閃辭金控總座後首度露面 李紀珠明將主持新光金法說

2018-03-28 18:58

台港通有聲無影 顧立雄：需求降溫

2018-03-28 18:27

李紀珠辭新光金總座 友人：忍辱忍謗也夠了

2018-03-28 13:09

涉及印象台灣飯店詐貸案?安泰銀行聲明 絕無此事

2018-03-28 18:29

玉山金控攜手台大 首推大數據分析線上課程

2018-03-28 17:06

陸7秒完成人臉辨識 鄭貞茂：台灣由誰掌握技術？

2018-03-28 16:16

台灣金融中心排名歷來最差 金管會擬對策

2018-03-28 14:37

影／公司治理看到財政部就轉彎？ 立委砲轟顧立雄

2018-03-28 14:06

政治風險升溫 金價有望進一步走高

2018-03-28 12:50

新台幣午盤貶值0.5分 暫收29.140元

2018-03-28 12:41

新台幣午盤貶0.5分 暫收29.140元

2018-03-28 12:18

金管會嚴管委託書？ 綠委憂金融業自此無敵意併購

2018-03-28 12:13

顧立雄談保險法修法 將朝處分多元發展

2018-03-28 12:09

金管會三大改革排除公股 被批成為「財政部的金管局」

2018-03-28 12:03

新安東京海上產險 推海上旅行綜合保險加翻譯App

2018-03-28 11:58

兩個原因 讓財政部堅持當沖降稅只延三年

2018-03-28 11:53

金融中心排名下跌 顧立雄：考慮推亞洲金融或理財中心

2018-03-28 11:13

立委賴士葆主張 當沖降稅延長為五年

2018-03-28 11:10

上市櫃公司大學畢業起薪3萬 土銀契約工不到22K

2018-03-28 11:04

寶佳台新之間 顧立雄：金管會絕無偏袒哪一方

2018-03-28 10:53

喊話無用？ 上市櫃高中職學歷員工起薪仍不到3萬元

2018-03-28 10:37

新台幣狹幅盤整 早盤貶轉升

2018-03-28 10:25

金管會：外資持股30% 須編英文財報

2018-03-28 01:32

董總回任顧問 薪酬應揭露

2018-03-28 01:32

台新金改選 金管會關注

2018-03-28 01:32

上市櫃獨董條件 研議放寬

2018-03-28 01:32

公股徵求委託書 不受規範

2018-03-28 01:32

國銀對美曝險 連七季最高

2018-03-28 01:22

台企銀也採用事業群

2018-03-28 01:22

證交所副總 陳麗卿升任

2018-03-28 01:22

兆豐投信董事 左麗玲入列

2018-03-28 01:22

兆豐銀 組織改造6月上線

2018-03-28 01:22

壽險上月匯損 縮小

2018-03-28 01:20

杜英宗：不擔心中美貿易戰 台灣自有優勢

2018-03-28 01:20

左麗玲轉戰兆豐金 先蹲投信陽春董事

2018-03-28 00:58

投資新藍海論壇／外匯ETF 增益避險利器

2018-03-28 00:48

台新、寶佳較勁 金管會各打五十大板

2018-03-28 00:19

圖利財團？ 顧立雄：沒要規範公股委託書

2018-03-28 00:17

公股安了！顧立雄 委託書同一關係人規定 公股不適用

2018-03-27 19:41
看更多

熱門文章

李紀珠閃辭雙姝戰未完 公主再酸：壓力大才辭

2018-03-28 09:29

你家電費會漲嗎? 台電公布新電價級距表

2018-03-27 21:15

李紀珠辭新光金總座 友人：忍辱忍謗也夠了

2018-03-28 13:09

鴻海豪砸251億 收購網通品牌廠Belkin

2018-03-28 00:54

雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50

台積進補 獨吞瑞薩訂單

2018-03-28 00:39

Belkin傳奇…從300萬到300億

2018-03-28 00:55

商用不動產投資冷到爆！ 首季僅25億元調查以來新低

2018-03-28 10:10

鴻海買Belkin…建漢、台揚扮要角

2018-03-28 00:56

美中貿易戰 張忠謀見美國商務部官員給意見

2018-03-28 11:31

輔導辦理營業登記造成雞排伯自殺？財長：間接因素

2018-03-28 09:29

你家每月用電千度嗎？ 下月起年增千元電費

2018-03-27 23:49

列報保費 須與要保人同戶

2018-03-28 01:09

中鋼宣布調薪3.5% 調幅為七年來最高

2018-03-28 18:18

工商用電漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-28 00:44

台積電四大平台 獨領風騷

2018-03-28 00:37

車主注意 使用牌照稅4月1日開徵

2018-03-28 06:04

汽機車牌照稅 4月開徵

2018-03-28 01:08

上市櫃獨董條件 研議放寬

2018-03-28 01:32

跨境電商落地繳稅 聲浪大

2018-03-28 01:09

全台三成保戶 將成風場股東

2018-03-28 00:50

賣膠囊咖啡也有平台經濟？ 看Keurig如何崛起成美第三大飲料集團

2018-03-28 07:04

美中貿易戰 華碩考慮美國製造

2018-03-28 12:52

勞檢擾民？ 許銘春要求勞檢員「不要官僚」

2018-03-28 12:00

雲林雞排伯之死 財政部：與查稅無關 會落實愛心辦稅

2018-03-28 13:35

兆豐銀 組織改造6月上線

2018-03-28 01:22

金管會：外資持股30% 須編英文財報

2018-03-28 01:32

和碩、英業達 沙盤推演貿易戰

2018-03-28 00:52

總統談貿易戰 政府有對策

2018-03-28 02:41

公股徵求委託書 不受規範

2018-03-28 01:32

這間飯店強調 絕不引進機器人取代人力

2018-03-28 15:28

明年起進入房貸還本期高峰期 房市賣壓湧現

2018-03-27 21:10

核二2號機併聯 估四天滿載

2018-03-28 00:49

左麗玲轉戰兆豐金 先蹲投信陽春董事

2018-03-28 00:58

台新金改選 金管會關注

2018-03-28 01:32

企業注意！ 今年勞檢目標6萬場次 歷年最高

2018-03-28 12:24

強贈來電答鈴?台灣之星聲明 立委所言與事實不符

2018-03-27 20:52

台企銀也採用事業群

2018-03-28 01:22

陸7秒完成人臉辨識 鄭貞茂：台灣由誰掌握技術？

2018-03-28 16:16

遠傳攻物聯網 徐旭東訂高標

2018-03-28 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top