亞股3月抗震 投信：企業成長不容忽視

2018-03-28 20:05 中央社 台北28日電



全球股市在3月大幅震盪，但亞股相對抗震，投信表示，受惠龐大人口與內需市場支持，亞洲企業成長迅速崛起，已成為不可忽視的趨勢。

根據統計，MSCI亞洲（不含日本）指數，3月以來小跌1.05%，優於MSCI拉美指數的-2.32%，更勝過MSCI歐非中東指數的-3.24%。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，亞洲景氣指標變化自2011年以來有相當大的轉變，首先是自2016年底開始，逐步扭轉過往5年陷入衰退的窘境。另外，亞洲貨幣自去年起持續回升，成為吸引資金回補的主因之一，且目前亞洲的通膨週期維持在溫和通膨環境，配合國際資金仍相對寬鬆，同樣有助亞洲風險性資產表現。

張致寧指出，亞洲企業成長迅速崛起，已成為不可忽視的趨勢，在受惠龐大人口與內需市場支持，更在技術、投資等發展更趨成熟趨勢下，亞洲企業不論市值與獲利表現，在全球占比都能見到明顯攀升趨勢；就各產業來看，目前亞洲的半導體、智慧型手機供應鏈、互聯網、電子商務、金融科技、博奕等產業都已見全球領導品牌。

由於亞洲仍處於漲升週期，張致寧認為，從亞股獲利預估來看，今年亞洲每股盈餘(EPS)仍有機會維持雙位數成長，其中，亞太（不含日本）今年ESP預估成長達14%高水準；細看亞洲各國表現，不論中國大陸、香港、印度、印尼、韓國、新加坡等市場，今年EPS成長率皆有雙位數水準，這些亞洲市場都可望成為未來亞股上漲的新一波領頭羊。