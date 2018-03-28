台港通有聲無影 顧立雄：需求降溫

2018-03-28 18:27 中央社 台北28日電



金管會主委顧立雄。 聯合報系記者高彬原／攝影 分享 facebook

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，香港無意開通與台股連通的「台港通」，且國人已可透過複委託投資港股，因此，台港通的需求降溫，至於台滬通則涉及跨部會，需要再研究。

立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會、財政部、台灣證券交易所股份有限公司就「調降現股當沖交易之證券交易稅稅率對資本市場發展及稅賦公平性之影響」進行專題報告。

中國國民黨籍立委羅明才質詢表示，鴻海旗下FII赴陸掛牌通過後，外界擔憂陸股產生磁吸效應，吸引愈來愈多台商企業至中國掛牌上市，造成台灣資本市場邊緣化，期許金管會可以儘速推動台港通、台滬通。

顧立雄表示，國人目前已可透過複委託的方式投資海外市場，基本上，台港通的需求就降低了，另外，就他了解，香港無意開通港股與台股連通的「台港通」，至於「台滬通」則涉及跨部會，需要再研究。

顧立雄說，目前並未限制民眾透過複委託的方式投資港股，至於陸股，目前則限制專業投資人才能透過複委託的方式投資。

此外，多位立委關切台股當沖降稅議題，顧立雄表示，當沖降稅的實施對台股具有四大功能，包含帶來流動性、縮小買賣價差、促進價格發現、降低市場波動性，金管會贊成當沖降稅再延長3年。

中國國民黨籍立委賴士葆則對於當沖降稅為什麼是再延長3年，而不是專家學者所建議的5年有所疑慮。

財政部長許虞哲表示，當沖降稅再延長3年基於兩大考量，首先、期貨交易稅減半實施期間為3年；其次、國家發展委員會報告指出，現在景氣循環週期為35個月，接近3年。