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佛心！雇主拿1萬給外籍看護「沒花完不要回來」

新台幣貶2.8分 收29.163元

2018-03-28 16:47中央社 台北28日電

新台幣兌美元今天開盤價為29.159元，最高29.118元、最低29.180元。...
新台幣兌美元今天開盤價為29.159元，最高29.118元、最低29.180元。 圖／聯合報系資料照片
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台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.163元，貶2.8分，成交金額7.85億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.159元，最高29.118元、最低29.180元。

新台幣外匯

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