保誠人壽：保障加投資 預約孩子美好未來

2018-03-28 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



孩子成長過程的每個階段，都需要父母親信任的支持和穩固財務作為後盾。培養孩子國際觀時，花費可能也會相對增加。保誠人壽提醒家長，透過保險保障加投資，預約孩子美好的未來，與孩子「一起好幸福」！

面對台灣高齡化的社會現象，許多家長可能面臨上有長輩、下有子女要撫養，相對的可調配資金較少，保誠人壽建議可以選擇投資型保單，透過「保險」與「投資」的結合，享有彈性繳交保費、保戶自主理財等優勢，並獲得重大保障。在擁有保障之餘，還有機會替孩子規劃教育基金。

在全球化的時代中，不論是企業的競爭或是個人的競爭，國際觀的影響力都舉足輕重。台灣的父母為了因應全球化的競爭，讓孩子更具國際觀，更有競爭力，大多選擇安排孩子出國留學，讓孩子身處一個全英語的環境。

保誠人壽舉辦培養下一代國際觀講座，邀請謝哲青、楊愛麟來談談，預約孩子美好的未來，英文好只是其中一個選項，重要的是懂得感受世界，保持好奇心，並擁有獨立思考的能力。

保誠人壽透過「H.E.A.R.」傾聽客戶的聲音，洞悉客戶在Health（健康），Education（教育），Asset（資產），Retirement（退休）的需求，並依此作為幸福藍圖，為客戶規劃不同人生階段的保障與資產規劃。

培養下一代國際觀講座即是因應台灣家長在教育規劃上的需求，特別邀請台灣知名作家謝哲青，及EF國際文教機構台灣區總經理楊愛麟，來和家長、孩子們分享，如何培養國際觀及孩子的競爭力。

謝哲青告訴家長及年輕學子們要勇敢跨出舒適圈、培養國際觀，「出國留學或遊學，在身處世界不同的文化衝擊下，我們可以學習換位和獨立思考。跨出舒適圈，可以感受獨自生活的體驗，同時學會培養人際關係」。