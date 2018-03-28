新台幣開盤貶2.4分 為29.159元

相關新聞
新台幣開盤 貶值2.4分2018-03-28 09:27
公股徵求委託書 不受規範2018-03-28 01:32
金管會：外資持股30% 須編英文財報2018-03-28 01:32
董總回任顧問 薪酬應揭露2018-03-28 01:32
台新金改選 金管會關注2018-03-28 01:32
上市櫃獨董條件 研議放寬2018-03-28 01:32
國銀對美曝險 連七季最高2018-03-28 01:22
台企銀也採用事業群2018-03-28 01:22
證交所副總 陳麗卿升任2018-03-28 01:22
兆豐投信董事 左麗玲入列2018-03-28 01:22
兆豐銀 組織改造6月上線2018-03-28 01:22
壽險上月匯損 縮小2018-03-28 01:20
杜英宗：不擔心中美貿易戰 台灣自有優勢2018-03-28 01:20
左麗玲轉戰兆豐金 先蹲投信陽春董事2018-03-28 00:58
投資新藍海論壇／外匯ETF 增益避險利器2018-03-28 00:48
台新、寶佳較勁 金管會各打五十大板2018-03-28 00:19
圖利財團？ 顧立雄：沒要規範公股委託書2018-03-28 00:17
公股安了！顧立雄 委託書同一關係人規定 公股不適用2018-03-27 19:41
金融業回聘退休董總當顧問 須強制揭露薪水等資訊2018-03-27 17:55
台灣人壽調查：雙魚座最愛上網買保單2018-03-27 15:27
金管會推動 新版公司治理藍圖2018-03-27 14:38
影／新版公司治理 引進公司治理人員制惹議2018-03-27 14:10
影／中租旗下先鋒投顧引進摩根基金 辜仲立：三強聯手2018-03-27 13:54
台在紐約研討法遵 讓行庫了解全球金融監理2018-03-27 13:36
上市櫃公司全面設審計委員會 金融業大喊「獨董不夠」2018-03-27 12:39
新版公司治理 資本額100億公司明年起須揭露英文財報2018-03-27 12:35
新台幣午盤 升值4.1分2018-03-27 12:34
人民幣兌美元中間價周二報6.2816 大漲377個基點2018-03-27 12:17
新台幣午盤升4.1分 暫收29.112元2018-03-27 12:12
新版公司治理藍圖6大變革 3年為期2018-03-27 11:45
先鋒基金網 一次引進124檔摩根基金2018-03-27 11:23
台新金經營權之爭 顧立雄雙邊監理2018-03-27 11:23
投顧：美元走軟金價走高 區間1,320~1,400 美元2018-03-27 11:12
元大投顧：新台幣有望突破29.10元支撐2018-03-27 10:58
台新金縮減董事席次 金管會將加強金檢2018-03-27 10:27
新台幣盤整 早盤走升2018-03-27 10:20
年改退休金縮水… 怎樣才能好命過日子？2018-03-27 10:00
新台幣開盤升1.3分 為29.140元2018-03-27 09:19
台幣升值壓力緊逼 新央行總裁如何因應？2018-03-22 14:05
熱門文章
你家電費會漲嗎? 台電公布新電價級距表2018-03-27 21:15
年改退休金縮水… 怎樣才能好命過日子？2018-03-27 10:00
5.5萬戶房貸寬限期要到期了 賣壓恐再湧現2018-03-27 14:13
熱門商圈變得不熱門 北市店面行情直直落2018-03-27 09:36
鴻海豪砸251億 收購網通品牌廠Belkin2018-03-28 00:54
台積進補 獨吞瑞薩訂單2018-03-28 00:39
台積電三支箭 中美貿易戰影響微乎其微2018-03-27 12:11
雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台2018-03-27 23:50
信義房屋：恐慌退散 Q2房價看跌比重近三年最低2018-03-27 09:33
2018智慧城市展盛大登場 蔡英文總統親臨致詞2018-03-27 11:50
你家每月用電千度嗎？ 下月起年增千元電費2018-03-27 23:49
中國建成第一個年產能100億方公尺的大型頁岩氣田2018-03-27 16:42
金融業回聘退休董總當顧問 須強制揭露薪水等資訊2018-03-27 17:55
Belkin傳奇…從300萬到300億2018-03-28 00:55
沈榮津：核四不運轉資產損失約2600億元2018-03-27 10:02
4月1日新電價 工商業漲3.46% 民生八成凍漲2018-03-27 20:08
鴻海買Belkin…建漢、台揚扮要角2018-03-28 00:56
麥當勞明將停售無骨雞腿排 改推「搖搖樂雞腿排」2018-03-27 16:19
百貨新勢力 京站陸續在中山站、小碧潭站開餐飲大店2018-03-27 10:08
上市櫃公司全面設審計委員會 金融業大喊「獨董不夠」2018-03-27 12:39
核二2號機獲准併聯 已在12時55分發電2018-03-27 14:00
中鋼簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄2018-03-27 11:56
工商用電漲3.46% 民生八成凍漲2018-03-28 00:44
中鋼董座：若無美中貿易戰 鋼鐵步旺季2018-03-27 14:34
台新金縮減董事席次 金管會將加強金檢2018-03-27 10:27
公股安了！顧立雄 委託書同一關係人規定 公股不適用2018-03-27 19:41
台積電四大平台 獨領風騷2018-03-28 00:37
列報保費 須與要保人同戶2018-03-28 01:09
小米AI音箱推出mini版 台灣小米：在台上市評估籌備中2018-03-27 18:03
車主注意 使用牌照稅4月1日開徵2018-03-28 06:04
亞洲資金橫掃全球 全球房產投資金額創新高2018-03-27 11:56
賣膠囊咖啡也有平台經濟？ 看Keurig如何崛起成美第三大飲料集團2018-03-28 07:04
上市櫃獨董條件 研議放寬2018-03-28 01:32
矽晶圓供不應求 環球晶目標價上看560元2018-03-27 10:31
上緯及海鼎風電與華城電機、中興電工等簽備忘錄2018-03-27 17:13
每小時日支費增60元 長榮勞資今協商2018-03-27 18:23
小米發表首款電競筆電 暫無台灣上市評估計畫2018-03-27 17:48
全台三成保戶 將成風場股東2018-03-28 00:50
公股徵求委託書 不受規範2018-03-28 01:32
新版公司治理藍圖6大變革 3年為期2018-03-27 11:45
留言