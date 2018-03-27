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新版公司治理藍圖6大變革 3年為期

2018-03-27 11:45中央社 台北27日電

金融監督管理委員會主委顧立雄今天公布新版公司治理藍圖規劃重點，不僅實施期間縮短為3年，並將推動金融業落實股東行動主義、引進公司治理人員制度等6大變革。

金融監督管理委員會今天召開「新版公司治理藍圖」規劃說明會議，顧立雄表示，新版公司治理藍圖除將實施期間由5年縮短為3年外，還有推動金融業落實股東行動主義、引進公司治理人員制度、提高英文資訊揭露比率、推動候選人提名制、提升公司治理評鑑效度以及強化法令規章的遵循方面共6大重要變革。

首先在推動金融業落實股東行動主義上，金管會將從兩面向著手，一是推動金融業簽署機構投資人盡職治理守則及出席股東會，預計107年達成投信70%以上，以及證券商、保險公司及銀行業者等其他業者，50%以上簽署機構投資人盡職治理守則的目標。

二是金管會將於107年推動銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率分別達30%及40%；108年推動銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率達50%；109年推動銀行業、保險業出席上市櫃公司股東會比率達70%，以強化對公司治理的影響。

在引進公司治理人員制度上，顧立雄表示，金管會參考國外制度，將分階段引進公司治理人員，以增加對董事的支援，以及要求金控、銀行、票券公司、保險公司、上市櫃綜合證券商、金融控股公司子公司的綜合證券商及實收資本額達新台幣100億元以上的上市櫃公司應自108年起設置公司治理人員；公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商及實收資本額達20億元以上的上市櫃公司應自110年起設置公司治理人員。

在提高英文資訊揭露比率上，顧立雄指出，金管會預計將要求外資持股比率達30%以上或資本額達100億元以上的上市櫃公司應自108年起公告申報英文版「年度財務報告」、「年報」及「股東會議事手冊」，以落實投資人平等原則，並創造友善投資環境。根據金管會統計，符合條件的上市公司共252家、上櫃公司共89家。

在推動候選人提名制上，顧立雄指出，金管會為落實電子投票便利股東行使權利的功能，將要求全體上市櫃公司自110年起董監事選舉採候選人提名制。

在提升公司治理評鑑效度上，顧立雄表示，金管會參考國際公司治理機構做法，將逐步增加質化評鑑指標，研議加入給分差異化因素，依據公司揭露程度及落實情形的不同給予不同得分，另外，考量上市櫃公司因所處產業所適用的公司治理或內部控制相關法令要求程度各有不同，將研議於108年按產業或以適當的分類方式公布評鑑結果。

最後在強化法令規章遵循方面，顧立雄表示，金管會將研議修正證券交易法，對於違反「審計委員會行使職權辦法」及「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」者，於證券交易法增訂裁罰依據。另將配合藍圖及公司法修訂，於上市櫃公司相關規章增訂公司治理規範，以及研議相關處置方式的多元性。

股東會金管會

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