公股銀行徵才330人起跑 薪情好單月可逾48K

2018-03-27 00:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



公股行庫新春開紅盤以來頻頻發出徵才召集令，向新鮮人招手展開報名，其中，台企銀（2834）今年上半年首波徵才計畫發布，即日起受理報名，報名期限至4月9日止，4月22日考試。

台企銀預定本波召募330人，備取也有174名。台企銀此次召募新血，主要的需才類別包括：菁英儲備人員、法務人員、一般行員，以及資訊人員，包含銀行業務系統程式開發人員與電腦操作人員等。其中，菁英儲備人員月薪可達46K到48.7K以上。台企銀此次新進行員召募，仍委請財團法人台灣金融研訓院辦理。