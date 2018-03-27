年改退休金縮水… 怎樣才能好命過日子？

2018-03-27 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



退休規劃越早越好，金融業者建議，先設定目標、再確定手中已有資金，最後是補足缺口。 圖／壽險業者提供 分享 facebook

提到退休規劃這件事，大家都知道要「越早開始越好」，但生活中總有一些突如其來的事件或開銷，阻礙你按表操課落實準備退休金。如果在10年內就要退休了，還來得及準備退休金嗎？

估算未來開銷 要算進通膨

退休金規劃方向很簡單，只要依照「三步驟」，一是設定目標、二是檢視手頭已有資金，最後就是補足缺口。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中國信託商銀表示，很多人一想到累積退休金就頭大，其實規劃方向就是簡單「三步驟」，一是設定目標、二是檢視手頭已有資金，最後就是補足缺口。但補足缺口與民眾離退休還有多久、及手頭可運用資金多或少有關，不同的變數下，就得考慮不同的規劃方式。

首先是設定目標，即估算自己退休後，每個月會花多少錢。中信銀行表示，這與自己期望的退休生活品質息息相關，建議民眾可參考目前每月生活中的各式支出和花費，若平時有記帳習慣，此時就能派上用場。或者也可參考已退休國人的生活開銷，主計總處統計，台灣65歲以上的家戶每月支出為4萬1142元；另外，今年前2月消費者物價指數（CPI）已較去年同期上漲1.54%，在考慮未來開銷時，記得也要把通貨膨脹因素算進去。

不過，大家都不會從零開始，因為一路走來，你多少已經有部分準備了。中信銀行表示，訂定出自己退休後，一個月要花多少錢的目標後，第二步就是要檢視手頭已有多少資金。

萬一政策變 領多少說不準

年改效應影響，政府發放的社會保險與職業退休金可能有變，未來能領多少或領多久誰也說不準，建議要保守估計。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近來政府推動軍教公年金改革，搞得大家人心惶惶。但退休金還是有一類來自政府，即政府提供的「社會保險與職業退休金」；以勞工來說，可以領到勞保、勞退和國民年金。不過，軍公教年改殷鑑不遠，政府發放的社會保險與職業退休金隨時都可能受到政策影響，未來能領多少或領多久，誰也說不準，建議要「保守」估計。

設定目標，也掌握自己已有的資金後，此時就來到最後一步、補足缺口。中信銀行表示，此時關鍵會在一、民眾離退休還有多久；二、你可運用資金是多是少，以下三種情境可以參考。

不到10年要退 轉嫁長壽風險

一、準備時間少（假設距離退休已不到10年）、手頭可用資金多，約600萬元。

中國信託表示，這類民眾可用時間雖少，但已小有積蓄，此時規劃重點落在「將既有資金轉化為永續金流」，以轉嫁長壽風險，理財工具建議可考慮還本終身壽險、利率變動年金險，都能達到這種效果。

舉例來說，A客戶目前52歲，預計60歲退休。離退休還有8年，可購買6年期繳的台幣利變還本終身壽險，這類型保單，多開放自0歲起購買，最高購買年齡落在70歲以上。

由於客戶手頭較寬裕，中信銀行建議，可選擇年繳保費將近100萬元的保單（6年共繳600萬元），假設宣告利率2.82%維持不變，由於保單有還本設計，從繳費期間開始，每年都可拿到生存保險金。當A客戶60歲退休時，每年可領約11.5萬元生存保險金，若保戶長命百歲，最長還可領到110歲。

時間資金都少 考慮高撥回率

政府年改效應，政府退休金日益不牢靠，自己退休金自己存是全球趨勢。 圖／壽險業者提供 分享 facebook

二、準備時間少、可用資金較少、約300萬元。

若也是10年不到就要退休，但手邊資金卻沒有A客戶這麼雄厚。中信銀行建議，可考慮延後退休、或降低退休生活開銷。另外，今年起至少3家壽險公司推出「保證給付」的變額年金險，客戶若選擇「較高撥回率（類似配息概念）」的保單，或許可以一搏。

中信銀行舉例，假設B客戶也是52歲、預計8年後在60歲退休，現在一次投入10萬美元（約300萬台幣），買一張撥回率大概5.47%的保證給付變額年金險，在60歲退休時，每年可領回5470美元（約16.4萬台幣），也是最長可領到110歲。

或許有人會問，這兩個例子中，B客戶的資金比A客戶少一半，但保單創造出的金流效果卻差不多。其實，B客戶買的變額年金險，這種商品的「撥回率」並不掛保證，有可能保單連結到的基金淨值下跌太多，此時就無法「撥回（配息）」，會拿不到前述例子中的預期收益。A客戶買的利變還本終身壽險，則比較牢靠。

時間資金皆多 選穩健工具

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三、準備時間多、可運用資金多（也是600萬元）。

假設C客戶45歲，離60歲退休還有15年時間。中信銀行建議，準備時間多就是優勢，可選擇較穩健、持有期間長的理財工具，像是增額終身壽險，將資金鎖住，達到穩健成長且不易被挪用效果。

假設C客戶手頭也有600萬元，購買6年繳的台幣增額終身壽險（年繳100萬元），因為保單具增額設計，在60歲時，「保單價值準備金（即此時保單解約，約可拿回多少錢）」可累計將近836萬元 ，65歲時則可累計將近960萬元。若C客戶在65歲時領回960萬元，最後活到90歲，等於平均餘命25年中，每年有38.4萬元、每個月有3.2萬元資金可活用。

設長期目標 越早規劃越好

中國信託表示，在政府年金給付可能逐年下降之際，「自己的退休金自己存」已是全球趨勢，只是根據調查，大多數國人對退休理財沒概念，想開始做退休規劃，卻又毫無頭緒。若從上述C客戶案例來看，退休規劃越早安排，可用資源越多、結果也越豐厚 ，建議民眾現在就開始，把退休當成長期目標好好規劃。