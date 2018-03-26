瘋職棒 台灣大啟動新莊棒球場MEC多視角轉播

2018-03-26 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華職棒正式開打，而富邦集團認養新莊球場後，斥資打造成為「全富武莊」，台灣大哥大也宣布，整合集團資源，打造MEC多視角轉播，初期以4G基地台來進行轉播，未來將採用5G設備，打造一個5G新莊棒球場。

台灣大表示，將在富邦悍將主場開幕戰將正式啟動MEC（行動邊緣運算）多視角轉播，進行整場賽事的即時轉播，提供給VIP貴賓區的球迷搶先體驗，透過無延遲感且多視角的MEC技術，近距離欣賞到賽事中每個精彩動作。

由於目前5G技術仍在發展，台灣大表示，初期會先以4G基地台搭配這個5G新技術來達成，俟5G國際標準確定後，將逐步引進5G設備，未來也將推廣給全部球迷，球迷可下載專屬App體驗。

台灣大指出，新莊棒球場目前已完成MEC技術所需的網路頻寬建置，整個球場在不同場域共架設10台攝影機，可混合應用以捕捉同一時間各場域不同角度的精采鏡頭，富邦悍將主場開幕戰將先開放部分貴賓體驗MEC多視角轉播，透過iOS系統的手機或平板可收看4個現場即時畫面，為觀賽增添新的樂趣。

而看好5G的發展和應用，台灣大也將針對MEC平台應用，開發球迷專屬的iOS和 Android 系統的App，在進一步採購相關的設備並搭配開發專屬的App應用程式後，未來現場球迷只要下載App，包括現場即時轉播、多視角鏡頭重播甚至高速攝影慢速重播等全方位的觀賽體驗將指日可待。