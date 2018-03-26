親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

黨工只剩2人 國民黨屏縣黨部辦餐會募款

黃立成創辦社交「秘銀幣」上線 攜手MAX交易所

2018-03-26 18:47中央社 台北26日電

藝人黃立成推出社交區塊鏈「秘銀」及加密貨幣「秘銀幣」。 聯合報系資料照片／記者彭...
藝人黃立成推出社交區塊鏈「秘銀」及加密貨幣「秘銀幣」。 聯合報系資料照片／記者彭子豪攝影
分享
藝人「麻吉大哥」黃立成繼創辦17直播之後，又推出社交區塊鏈「秘銀」（Mithril）及加密貨幣「秘銀幣」（MITH），今天秘銀幣在MAX台灣數位資產交易所獨家上線。

國內虛擬貨幣交易平台MaiCoin團隊打造的全新加密數位資產交易所「MAX台灣數位資產交易所」日前已正式上線，是全台灣目前唯一將用戶資金交由銀行信託保管的交易所。

MaiCoin今天發布新聞稿表示，「秘銀」是建立在公共區塊鏈平台以太坊上的社群平台，並發行基於以太坊ERC-20代幣標準所發行的代幣「秘銀幣」，來獎勵社群平台上的創作者。使用者可透過在社群網站上傳內容及影片觀看次數、時長等互動方式來獲取秘銀幣，也可稱之為「社交挖礦」（Social Mining）。

此外，秘銀團隊將自行推出Lit App，創作者也可以透過Lit上面的社群互動數，獲得秘銀幣獎勵。

MaiCoin創辦人暨執行長劉世偉表示，MaiCoin很贊同社交媒體與區塊鏈的結合，因此決定推出秘銀幣。

劉世偉說，未來3到5年，新台幣對虛擬貨幣會是很重要的關鍵，目前在MAX台灣數位資產交易所上，新台幣可交易的幣種包含比特幣、以太幣、萊特幣等數位資產；MaiCoin宗旨在建立一個便利、而且讓使用者不用擔心資訊安全的數位貨幣交易平台。

新台幣區塊鏈虛擬貨幣
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

行政院版「當沖降稅」再延3年 證交稅收可增近百億

2018-03-26 18:20

想捧金飯碗嗎？台企銀徵才330名

2018-03-26 14:21

老人安養信託 陳冲提四建議

2018-03-26 14:11

財政部反對公股事業委託書從嚴規範

2018-03-26 14:04

台經院：美中貿易戰恐引發匯率戰

2018-03-26 12:04

尹衍樑討債 何薇玲敦南豪宅天價法拍

2018-03-26 10:37

搶救老人安養 陳冲：老人不是只要錢

2018-03-26 10:12

中美貿易戰火 新台幣早盤小升

2018-03-26 09:50

走出財富管理 安養信託應該做更多

2018-03-26 09:21

外匯ETF論壇／專家獻策 順勢應對匯市風浪

2018-03-26 01:10

華銀挺新創 唱旺FinTech

2018-03-26 01:05

玉山銀 信保業務受肯定

2018-03-26 01:02

富邦金 要找7,600名新血

2018-03-26 01:02

公司法修正案受關注 外界憂陸資買光台企

2018-03-26 01:02

中壽總座談話／首位女精算師 歷練豐富

2018-03-26 01:02

學者建議 金管會改革要有相關配套

2018-03-26 01:02

金管會改革方案 財部盼再溝通

2018-03-26 01:02

中壽總座談話／挖角科技人 促全面進化

2018-03-26 01:02

金融業股權加碼戰 箭在弦上

2018-03-26 01:02

中壽腦內革命 多元通路出擊

2018-03-26 01:02

金管會推自然人董事 財部要再溝通

2018-03-25 23:53

金融業委託書從嚴規範 衝擊大

2018-03-25 23:49

台幣升值壓力緊逼 新央行總裁如何因應？

2018-03-22 14:05

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

買保險、貸款都看它 數位徵信大浪來襲

2018-03-16 09:55

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

2018-03-26 09:00

雙北十大賣壓社區 兩社區房價僅最高價一半

2018-03-26 10:24

尹衍樑討債 何薇玲敦南豪宅天價法拍

2018-03-26 10:37

屋主要哭了 雙北這10大社區賣壓大、房價最高腰斬

2018-03-26 10:10

財部：比特幣要課稅

2018-03-25 23:58

亞太董事會 傳台灣大進駐

2018-03-26 00:28

郭台銘：馬雲說的「新製造」是我加上去的

2018-03-25 19:14

鴻海面板設廠 中美同步加速

2018-03-26 00:20

零件漲不停 組裝廠出招救獲利

2018-03-26 00:24

鋼鋁輸美豁免 我被留校察看

2018-03-26 00:47

蔡明忠攜手郭董 合作愈來愈緊密

2018-03-26 01:02

台經院：美中貿易戰恐引發匯率戰

2018-03-26 12:04

金融業股權加碼戰 箭在弦上

2018-03-26 01:02

爭取美關稅豁免「未來我銷美鋼品 不用陸原物料」

2018-03-26 00:54

謝金河：臉書若有三長兩短 不一定是壞事

2018-03-26 15:17

中鋼：台灣仍有優勢

2018-03-26 00:49

鴻海小股東想抽FII 傳中籤率僅萬分之三

2018-03-26 11:47

想捧金飯碗嗎？台企銀徵才330名

2018-03-26 14:21

金融業委託書從嚴規範 衝擊大

2018-03-25 23:49

鴻海新廠商機 亞翔搶頭香

2018-03-26 00:23

南緯紡織尖兵 科技上身

2018-03-26 01:23

新電價4/1上路 3產業恐首當其衝

2018-03-26 10:54

亞太新總座黃南仁 扮集團5G舵手

2018-03-26 00:27

郭台銘談六流 要三實三虛

2018-03-26 00:23

公司法修正案受關注 外界憂陸資買光台企

2018-03-26 01:02

豪宅遭法拍？何薇玲：債務仍在協商 原拍賣業已暫停

2018-03-26 13:29

中壽腦內革命 多元通路出擊

2018-03-26 01:02

檢舉逃漏稅暴增 1元沒開發票…也報

2018-03-25 23:59

富邦金 要找7,600名新血

2018-03-26 01:02

專家觀點／搶攻腸道益生菌 機不可失

2018-03-26 00:01

廣隆董座專訪／廣隆搶先機 南向開花結果

2018-03-26 01:02

五考驗 匯率影響電子代工廠最甚

2018-03-26 00:24

華航臺北-美國加州（安大略）航線 正式啟航

2018-03-25 19:32

中華郵政全民釋股？ 交通部長：可以思考

2018-03-26 11:56

搶救老人安養 陳冲：老人不是只要錢

2018-03-26 10:12

鋼鋁關稅豁免？ 沈：大陸進口原料讓美方有疑慮

2018-03-26 11:20

業界：美以鋁制鋼 不公平

2018-03-26 00:48

中壽總座談話／首位女精算師 歷練豐富

2018-03-26 01:02

青貧！ 調查指出逾半數年輕人領過22K、四成八仍負債

2018-03-26 09:43

網路轉賣遊戲道具 留意稅事

2018-03-26 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top