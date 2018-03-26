黃立成創辦社交「秘銀幣」上線 攜手MAX交易所

2018-03-26 18:47 中央社 台北26日電



藝人黃立成推出社交區塊鏈「秘銀」及加密貨幣「秘銀幣」。 聯合報系資料照片／記者彭子豪攝影 分享 facebook 藝人「麻吉大哥」黃立成繼創辦17直播之後，又推出社交區塊鏈「秘銀」（Mithril）及加密貨幣「秘銀幣」（MITH），今天秘銀幣在MAX台灣數位資產交易所獨家上線。

國內虛擬貨幣交易平台MaiCoin團隊打造的全新加密數位資產交易所「MAX台灣數位資產交易所」日前已正式上線，是全台灣目前唯一將用戶資金交由銀行信託保管的交易所。

MaiCoin今天發布新聞稿表示，「秘銀」是建立在公共區塊鏈平台以太坊上的社群平台，並發行基於以太坊ERC-20代幣標準所發行的代幣「秘銀幣」，來獎勵社群平台上的創作者。使用者可透過在社群網站上傳內容及影片觀看次數、時長等互動方式來獲取秘銀幣，也可稱之為「社交挖礦」（Social Mining）。

此外，秘銀團隊將自行推出Lit App，創作者也可以透過Lit上面的社群互動數，獲得秘銀幣獎勵。

MaiCoin創辦人暨執行長劉世偉表示，MaiCoin很贊同社交媒體與區塊鏈的結合，因此決定推出秘銀幣。

劉世偉說，未來3到5年，新台幣對虛擬貨幣會是很重要的關鍵，目前在MAX台灣數位資產交易所上，新台幣可交易的幣種包含比特幣、以太幣、萊特幣等數位資產；MaiCoin宗旨在建立一個便利、而且讓使用者不用擔心資訊安全的數位貨幣交易平台。