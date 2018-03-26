金管會推自然人董事 財部：會影響公股管理

2018-03-26 18:27 中央社 台北26日電



財政部長許虞哲今天表示，金管會推動金金分離、自然人董事與委託書徵求改革，其中金金分離影響較小，但自然人董事與委託書徵求方面，會對公股管理造成一些問題，因此會再向金管會溝通。

金管會主委顧立雄上週邀財政部開會，討論銀行法修法中針對金金分離、自然人董事，以及從嚴規範金融業委託書3個層面，由財政部政務次長蘇建榮與會。

蘇建榮接受媒體訪問時表示，金金分離基本上財政部能接受，但改派自然人董事，會使公股管理面臨一些問題，且每次公股行庫董事改選過程，委託書徵求情況複雜，因此會再向金管會溝通、說明。

今天立法院財政委員會上，也有許多立委關切此議題。許虞哲答詢表示，金金分離指的是同一大股東不能擁有多家金控董事，但由於公股行庫需配合政府政策，因此金管會已表示公股行庫可排除適用，這方面對財政部影響不大。

但在自然人董事方面，財政部持保留意見。許虞哲說，自然人董事與法人董事的差異在於，自然人董事有任期保障，除非自提離職才能更換，若該董事無法配合政策，身為公股管理主管機關的財政部，就很難處理。

其次，許虞哲說，財政部派任的法人董事，領取董監酬勞都需繳庫，若改為自然人董事，酬勞就是給個人；最後，立法院有做出決議，指財政部不能支持非公股股東，因此由法人代表出任董事，較能配合政策。

此外，金管會擬嚴格規範委託書徵求，將原先只限制「同一人」可徵求到發行股數3%的上限，擴及到「同一關係人」也須適用。國民黨立委費鴻泰質疑，之前彰銀股東會委託書大戰，行政院規定財政部不能徵求委託書，現在委託書徵求又趨嚴，是否是刻意放水，讓台新金取得有利條件？

費鴻泰要求許虞哲，應向金管會表達意見，委託書徵求原則可不適用於公股銀行，否則不僅是彰銀、未來連華南金、兆豐金，經營權都可能易主。許虞哲答詢表示，將會與金管會積極溝通，爭取排除適用。