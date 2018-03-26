親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

黨工只剩2人 國民黨屏縣黨部辦餐會募款

金管會推自然人董事 財部：會影響公股管理

2018-03-26 18:27中央社 台北26日電

財政部長許虞哲今天表示，金管會推動金金分離、自然人董事與委託書徵求改革，其中金金分離影響較小，但自然人董事與委託書徵求方面，會對公股管理造成一些問題，因此會再向金管會溝通。

金管會主委顧立雄上週邀財政部開會，討論銀行法修法中針對金金分離、自然人董事，以及從嚴規範金融業委託書3個層面，由財政部政務次長蘇建榮與會。

蘇建榮接受媒體訪問時表示，金金分離基本上財政部能接受，但改派自然人董事，會使公股管理面臨一些問題，且每次公股行庫董事改選過程，委託書徵求情況複雜，因此會再向金管會溝通、說明。

今天立法院財政委員會上，也有許多立委關切此議題。許虞哲答詢表示，金金分離指的是同一大股東不能擁有多家金控董事，但由於公股行庫需配合政府政策，因此金管會已表示公股行庫可排除適用，這方面對財政部影響不大。

但在自然人董事方面，財政部持保留意見。許虞哲說，自然人董事與法人董事的差異在於，自然人董事有任期保障，除非自提離職才能更換，若該董事無法配合政策，身為公股管理主管機關的財政部，就很難處理。

其次，許虞哲說，財政部派任的法人董事，領取董監酬勞都需繳庫，若改為自然人董事，酬勞就是給個人；最後，立法院有做出決議，指財政部不能支持非公股股東，因此由法人代表出任董事，較能配合政策。

此外，金管會擬嚴格規範委託書徵求，將原先只限制「同一人」可徵求到發行股數3%的上限，擴及到「同一關係人」也須適用。國民黨立委費鴻泰質疑，之前彰銀股東會委託書大戰，行政院規定財政部不能徵求委託書，現在委託書徵求又趨嚴，是否是刻意放水，讓台新金取得有利條件？

費鴻泰要求許虞哲，應向金管會表達意見，委託書徵求原則可不適用於公股銀行，否則不僅是彰銀、未來連華南金、兆豐金，經營權都可能易主。許虞哲答詢表示，將會與金管會積極溝通，爭取排除適用。

金管會許虞哲股東會
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

黃立成創辦社交「秘銀幣」上線 攜手MAX交易所

2018-03-26 18:47

想捧金飯碗嗎？台企銀徵才330名

2018-03-26 14:21

老人安養信託 陳冲提四建議

2018-03-26 14:11

財政部反對公股事業委託書從嚴規範

2018-03-26 14:04

台經院：美中貿易戰恐引發匯率戰

2018-03-26 12:04

尹衍樑討債 何薇玲敦南豪宅天價法拍

2018-03-26 10:37

搶救老人安養 陳冲：老人不是只要錢

2018-03-26 10:12

中美貿易戰火 新台幣早盤小升

2018-03-26 09:50

走出財富管理 安養信託應該做更多

2018-03-26 09:21

外匯ETF論壇／專家獻策 順勢應對匯市風浪

2018-03-26 01:10

華銀挺新創 唱旺FinTech

2018-03-26 01:05

玉山銀 信保業務受肯定

2018-03-26 01:02

富邦金 要找7,600名新血

2018-03-26 01:02

公司法修正案受關注 外界憂陸資買光台企

2018-03-26 01:02

中壽總座談話／首位女精算師 歷練豐富

2018-03-26 01:02

學者建議 金管會改革要有相關配套

2018-03-26 01:02

金管會改革方案 財部盼再溝通

2018-03-26 01:02

中壽總座談話／挖角科技人 促全面進化

2018-03-26 01:02

金融業股權加碼戰 箭在弦上

2018-03-26 01:02

中壽腦內革命 多元通路出擊

2018-03-26 01:02

金管會推自然人董事 財部要再溝通

2018-03-25 23:53

金融業委託書從嚴規範 衝擊大

2018-03-25 23:49

台幣升值壓力緊逼 新央行總裁如何因應？

2018-03-22 14:05

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

買保險、貸款都看它 數位徵信大浪來襲

2018-03-16 09:55

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

2018-03-26 09:00

雙北十大賣壓社區 兩社區房價僅最高價一半

2018-03-26 10:24

尹衍樑討債 何薇玲敦南豪宅天價法拍

2018-03-26 10:37

屋主要哭了 雙北這10大社區賣壓大、房價最高腰斬

2018-03-26 10:10

財部：比特幣要課稅

2018-03-25 23:58

亞太董事會 傳台灣大進駐

2018-03-26 00:28

郭台銘：馬雲說的「新製造」是我加上去的

2018-03-25 19:14

鴻海面板設廠 中美同步加速

2018-03-26 00:20

零件漲不停 組裝廠出招救獲利

2018-03-26 00:24

鋼鋁輸美豁免 我被留校察看

2018-03-26 00:47

蔡明忠攜手郭董 合作愈來愈緊密

2018-03-26 01:02

台經院：美中貿易戰恐引發匯率戰

2018-03-26 12:04

金融業股權加碼戰 箭在弦上

2018-03-26 01:02

爭取美關稅豁免「未來我銷美鋼品 不用陸原物料」

2018-03-26 00:54

謝金河：臉書若有三長兩短 不一定是壞事

2018-03-26 15:17

中鋼：台灣仍有優勢

2018-03-26 00:49

鴻海小股東想抽FII 傳中籤率僅萬分之三

2018-03-26 11:47

想捧金飯碗嗎？台企銀徵才330名

2018-03-26 14:21

金融業委託書從嚴規範 衝擊大

2018-03-25 23:49

鴻海新廠商機 亞翔搶頭香

2018-03-26 00:23

南緯紡織尖兵 科技上身

2018-03-26 01:23

新電價4/1上路 3產業恐首當其衝

2018-03-26 10:54

亞太新總座黃南仁 扮集團5G舵手

2018-03-26 00:27

郭台銘談六流 要三實三虛

2018-03-26 00:23

公司法修正案受關注 外界憂陸資買光台企

2018-03-26 01:02

豪宅遭法拍？何薇玲：債務仍在協商 原拍賣業已暫停

2018-03-26 13:29

中壽腦內革命 多元通路出擊

2018-03-26 01:02

檢舉逃漏稅暴增 1元沒開發票…也報

2018-03-25 23:59

富邦金 要找7,600名新血

2018-03-26 01:02

專家觀點／搶攻腸道益生菌 機不可失

2018-03-26 00:01

廣隆董座專訪／廣隆搶先機 南向開花結果

2018-03-26 01:02

五考驗 匯率影響電子代工廠最甚

2018-03-26 00:24

華航臺北-美國加州（安大略）航線 正式啟航

2018-03-25 19:32

中華郵政全民釋股？ 交通部長：可以思考

2018-03-26 11:56

搶救老人安養 陳冲：老人不是只要錢

2018-03-26 10:12

鋼鋁關稅豁免？ 沈：大陸進口原料讓美方有疑慮

2018-03-26 11:20

業界：美以鋁制鋼 不公平

2018-03-26 00:48

中壽總座談話／首位女精算師 歷練豐富

2018-03-26 01:02

青貧！ 調查指出逾半數年輕人領過22K、四成八仍負債

2018-03-26 09:43

網路轉賣遊戲道具 留意稅事

2018-03-26 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top