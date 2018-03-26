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平均每3天就有個孩子來不及長大‥受虐兒：爸媽是我的噩夢

自然人董事和委託書徵求從嚴 財政部持保留意見

2018-03-26 12:18經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

金管會主委顧立雄研擬金金分離，並且推動增加自然人董事席次和委託書徵求從嚴限制，財政部長許虞哲今天上午在立法院財委會表示，財政部對自然人董事和委託書徵求從嚴兩項，持保留意見。

立委費鴻泰在財委會表示，金管會推委託書徵求從嚴，就是要幫台新金吃掉彰化銀行，同一人股數徵求上限3%，限縮到同一關係人上限3%，「這一條財政部就死掉」；如果委託書徵求從嚴財政部還會贏台新嗎？

許虞哲表示，「我們比較不利」，上周財委會後顧立雄找財政部次長和國庫署長開會，財政部同仁看到金管會方案後當場表示，第一次看到，要帶回財政部研議，之後才有正式意見。

至於自然人董事，許虞哲表示，他持保留態度，因為公股代表可隨時更換，自然人董事跟獨董一樣 ，除非自行辭職，否則不能更換，董監酬勞要繳庫，立法院也決議財政部不能支持非公股銀行，這些原因讓他對自然人董事持保留意見。

費鴻泰表示，自然人財政部無法控制，可能會叛變，叛變了財政部擋不住，自然人董事跟委託書徵求從嚴這兩項公股銀行都不能適用，否則彰銀會不見，兆豐和華銀也會出事。

許虞哲表示，華銀公股和民股比較接近，只差一席；彰銀也沒有差很多，公股和民股持股都是20%多，因此與金管會開會時，財政部就持保留意見。

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