尹衍樑討債 何薇玲敦南豪宅天價法拍

2018-03-26 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



台北地方法院公告，前全球一動董事長何薇玲丈夫石克強名下敦南豪宅「元大栢悅」頂樓戶，將於4月23日拍賣，一拍底價5億660萬元，扣除車位後，每坪底價315萬元，創豪宅法拍底價新高，根據法院裁定書，聲請法拍為潤泰集團總裁尹衍樑。

根據台北地方法院106年度司拍字第92號裁定內容，元大栢悅豪宅原在何薇玲名下，何薇玲和丈夫石克強在2012年2月，向尹衍樑借款1億8360萬元，石克強、何薇玲共同簽立本票，並將元大栢悅豪宅設定1.2億抵押權給尹衍樑。

裁定書指出，何薇玲在2015年5月將豪宅贈與石克強，石克強於2015年11月辦理信託登記。何薇玲夫妻向尹衍樑借貸金額已於2017年2月到期，負債本金達1億8744萬餘元，尹衍樑因此聲請拍賣抵押物。

根據法拍公告，將於4月23日一拍的元大栢悅頂樓戶，含三個車位總坪數約195.6坪，扣除車位後，每坪約315萬，為豪宅法拍新高。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，元大栢悅鄰近仁愛圓環、捷運忠孝敦化站，前有敦南誠品及60米的敦南林蔭大道，地段精華，依過去的交易資料，行情約250萬上下，這次法拍底價拆算車位後單價達315萬，比行情價多了近三成，即使豪宅市場有回溫，預料仍要進入二拍或三拍才會有買家願意出手。