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IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

新台幣 平盤開出

2018-03-26 09:09經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以29.170元兌1美元，平盤開出，上周五新台幣終場以29.170元兌1美元作收，但由於美股大跌400多點，恐將衝擊周一台股走勢，不過今早台股開盤小跌不到40點，新台幣平盤開出之後，小幅貶值立即轉為升值。

新台幣台股
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