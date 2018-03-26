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外匯ETF論壇／專家獻策 順勢應對匯市風浪

2018-03-26 01:10經濟日報 記者趙于萱／台北報導

承天吟（左）馬偉宜（中）陳亭如（右）
承天吟（左）馬偉宜（中）陳亭如（右）
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美中貿易戰牽動全球股市震盪，避險資產日圓、黃金、債券逆勢漲，激勵台股中的元大S&P日圓正2、元大S&P黃金正2，上周分別創下掛牌來與一個月新高，在美中持續較勁下，市場預期還有波動可能，投資人可善用外匯及商品ETF，進行增益避險。

由經濟日報主辦，元大投信、美國標普道瓊斯公司及芝加哥商業交易所共同協辦「投資布局新藍海 外匯ETF論壇」，將於本周三（28日）於W飯店正式登場。

為讓投資人掌握市場新訊，本次特別邀請標普道瓊斯指數策略及環境、社會與治理（ESG）指數董事承天吟，以「全球匯市新浪潮」為題，剖析匯市發展；由芝加哥商業交易所顧問馬偉宜分享「全球商品行情面面觀」，並邀請數位金融專家陳亭如，以「Beyond Fintech：開創金融服務新價值」為題，暢談金融科技蓬勃發展之際，台灣金融服務的趨勢所向。

今年以來，匯市波動加劇，美中貿易戰進一步牽動投資人敏感神經。元大投信期貨信託部副總經理譚士屏表示，美國總統川普根據美國貿易代表署《301條款》對中國商品課徵懲罰性關稅，導致避險情緒加溫，股市跌勢看來還沒終止，日圓兌美元來到105附近，不排除仍有升值可能。

黃金價格也在近期突破壓力，成為熱門交易資產。譚士屏指出，在今年通膨、波動升溫的雙主軸確立下，金價欲小不易，尤其，中美貿易戰帶來的關稅壁壘，可能大幅提高生產成本，為通膨埋下加速因子，進而影響評價黃金的實質利率（名目利率扣除通貨膨脹率）走低，金價有機會突破區間，走出上漲趨勢。

受到行情推動，元大S&P日圓正2、元大S&P黃金正2上周五（23日）雙雙創下掛牌與波段新高，累計元大S&P日圓正2今年上漲14%，元大S&P黃金正2漲5.2%。

另一方面，美元行情雖然疲弱，但在聯準會預期加快升息下，底部逐步成形，台股中的元大美元指數正2，目前規模增至10億元，相對去年底成長超過二倍，亦為今年ETF市場焦點。

譚士屏建議，投資人因應行情詭譎多變，可順應趨勢布局做多的日圓、黃金及美元指數ETF；反之避險情緒消散，台股也有日圓、黃金和美元反向ETF，可靈活投資。

報名資訊請見：http://edn.udn.com/ACT/2018/newetf/

元大投信日圓大S
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