台灣企銀獲信保基金三大獎肯定

2018-03-25 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣企銀獲經濟部所舉辦「2018中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」-「信保夥伴獎」、「直保績優獎」、「中小企業融資服務平台查詢績優獎」等三大獎項，領獎人員包括績優總行與績優授信經理人。