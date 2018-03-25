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台灣企銀獲信保基金三大獎肯定

2018-03-25 16:23聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣企銀獲經濟部所舉辦「2018中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」-「信保夥伴獎」、「直保績優獎」、「中小企業融資服務平台查詢績優獎」等三大獎項，領獎人員包括績優總行與績優授信經理人。

台企銀表示，台企銀主要經營目標及策略重視中小企業發展，鼓勵青年創業，協助企業創新，長期深耕中小企業金融服務，積極力促企業取得融資與健全經營管理，與信保基金設立精神一致，63年開辦以來，送保金額一直名列前茅。

經濟部主任秘書陳怡玲頒獎給台灣中小企業銀行董事長黃博怡。圖／台企銀提供
經濟部主任秘書陳怡玲頒獎給台灣中小企業銀行董事長黃博怡。圖／台企銀提供
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