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壽險業拚成長 「今年比較挑戰」

2018-03-25 00:46聯合報 記者沈婉玉／台北報導

安聯人壽總經理林順才表示，國際變數多，預料今年投資型保單表現不會比去年好。 記者...
安聯人壽總經理林順才表示，國際變數多，預料今年投資型保單表現不會比去年好。 記者沈婉玉／攝影
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外資壽險龍頭安聯人壽去年投資型保單大熱賣，安聯人壽總經理林順才昨天表示，投資型保單第一季表現仍非常好，但今年不確定因素多，預料今年表現不會比去年好，整體投資型保險商品市場今年成長率僅有二、三成，「今年是比較挑戰的一年」。

林順才表示，全球央行開始走入升息循環，加上中美貿易戰等，都對投資環境產生影響，加上整體投資環境已經好了很多年，景氣循環周期可能有向下的風險，都讓今年挑戰大。

根據壽險公會統計顯示，二○一七年壽險業初年度保費收入下滑百分之一，安聯卻逆勢成長百分之六十八，投資型保單初年度保費更勁揚百分之七十二。安聯人壽去年銷售業績超過八二四億元，連續十四年穩坐外資壽險「投資型保險商品」總保費全年第一的佳績。

從商品來看，林順才分析，近期相當受市場歡迎、風險相對低的目標到期債券基金，可能還會繼續暢銷，可以提供對儲蓄型商品有需求的客戶。安聯目前沒有相關產品，未來會不會推出還在評估中。

至於傳統型保單，林順才表示，因為利率低，傳統型保單不好賣，終身險商品保費貴到不合理；保障型商品較不受景氣影響，穩定成長。

展望今年，林順才表示，會繼續響應主管機關「提高國人保險保障」政策，持續推出創新概念的投資型保險商品定期壽險，也會關注人口老化的社會趨勢，遠瞻退休、養老規劃、銀髮族健康及長期照護等社會福利議題，發展滿足各族群所需的保險商品，近期將推出市場獨創、新型態的退休商品。

林順才表示，今年將推動全面數位化、強化與銀行的合作夥伴關係，並擴大業務團隊，希望今年業務員可增加至三千人以上，二○二○年以五千人規模為目標，總保費也期望在三年內能有倍數的成長。

保費保險外資壽險業人口老化
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