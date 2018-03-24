親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰影響
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

保險業搶灘東協 再保險切入可行性高

2018-03-24 17:28中央社 台北24日電

東協市場近年迅速崛起，成為保險業海外布局重要市場，與政府的新南向政策不謀而合，而智庫研究發現，保險業者認為以再保險方式進入東協市場有高度可行性。

保險安定基金委託中華經濟研究院就「我國保險業前進東南亞市場之機會與挑戰」進行研究。研究報告指出，東協多元且複雜的人口、宗教、語言、地理與法規等，導致迥異的商品銷售模式及企業經營策略，因此，「南向」遠比「西進」更為複雜，且即使同屬東協國家，東協單一國家成功的保險經營策略也不見得能複製在其他東協的國家。

同時，研究報告也指出，不少保險業者認為藉由再保險進入東協市場有高度可行性，因為再保險市場的交易需要保險人和再保險人的合作。然而，實際上如何進入東協再保險市場，如何與當地再保險業者合作，仍有很多細節及潛規則需要探討。

為協助台灣保險業參與東南亞市場，研究報告建議，政府在總體經濟方面，可將保險業列入涉外談判業務，避開兩岸政治問題，且東協各國政治、經濟、文化、語言與宗教差異大，商業模式難以複製，南向政策不應化整為零，應鎖定特定國家等。

在法規制度面上，報告建議，政府廣開線上投保業務，開放第三方支付，並配套修改保險法與電子簽章法；為便利業者進行購併，有條件開放保險法海外投資不可超過總資金規模45%上限，可採專案核准；彈性開放保險業國外投資可投資電子商務、資訊通訊產業或零售業，以便利業者取得相關通路等。 ?

在技術產品上，建議政府持續推動中國大陸以外的國際保險業務(OIU)，並提供更多租稅減免誘因；人才教育上，建議提供多元來台短期交流管道，建立留學台灣國際口碑，也讓業者可以取得據當地文化語言得人才；建立區域招生差異化策略，開拓生源國，如印度、泰國、菲律賓、緬甸，並維穩生源成熟市場，如馬來西亞、越南、印尼。

在業者方面，研究報告建議可避開政治問題以民間組織進行交流；開放金融監理沙盒，測試金融科技的創新與商業模式；開發除銀行與保險經紀人以外的通路；進行跨業整合，化零為整並顛覆通路；先與當地企業合資，再漸次買下股權至100%持股；優質薪資策略吸引人才；以及除建立辦事處外應建立策略研究部等。

目前台灣保險業赴東協設立據點主要集中於越南，如富邦產險、國泰人壽、國泰世紀產險以及富邦人壽均在當地設有子公司，另外，台灣人壽、南山人壽、新光人壽則各設有1家辦事處。

除越南外，台資保險業有插旗的東協國家還有印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸以及泰國。

保險東協馬來西亞
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

不確定因素多 安聯：今年是比較挑戰的一年

2018-03-24 14:30

去年投資型保單大賣 今年安聯將增員及全面數位化

2018-03-24 12:28

安聯人壽保守看今年 業績增速將放緩

2018-03-24 12:27

網路投保上路3年 預算中心：成效待改進

2018-03-24 11:02

中國神華去年業績接近倍增

2018-03-24 10:58

華一銀拓點 今年增三家

2018-03-24 00:58

美國升息 看好金融市場長多

2018-03-24 00:39

中壽推核保引擎 加快審核

2018-03-24 00:02

麥當勞開放刷卡行動支付

2018-03-24 00:02

兩大產險理賠 有請FinTech

2018-03-24 00:02

永豐金變革 設數位科技處

2018-03-24 00:02

永豐金朱士廷追組織扁平化 裁營運長、投資長

2018-03-23 20:09

華邦電淨利創17年新高 擬配息1元

2018-03-23 19:42

影／富邦金配息政策 韓蔚廷：不會有驚喜

2018-03-23 18:37

前2月獲利被新光超車 富邦說這是動力要更努力

2018-03-23 17:08

富邦金IFRS9開帳 淨值增K加約百億元

2018-03-23 15:38

行動支付、信用卡全面刷進麥當勞！千元下免簽

2018-03-23 14:28

台幣升值壓力緊逼 新央行總裁如何因應？

2018-03-22 14:05

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

買保險、貸款都看它 數位徵信大浪來襲

2018-03-16 09:55

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

永豐金朱士廷追組織扁平化 裁營運長、投資長

2018-03-23 20:09

南亞攻電池 砸120億對岸擴產

2018-03-24 01:06

中美貿易戰… 轉單效應？ 恐衝擊我產業

2018-03-24 00:39

美中貿易大戰 蘋果鏈恐受波及

2018-03-24 00:48

川普對中祭301條款 台廠恐受波及嚴陣以待

2018-03-23 21:26

新竹住宅博覽會 450億建案一次看飽

2018-03-23 19:35

美中貿易戰 林伯豐：四產業首當其衝

2018-03-24 00:48

鴻海小股東買FII 可透過香港參與

2018-03-24 01:08

麥當勞信用卡小額支付 即日起全面開放

2018-03-23 19:32

蔡總統喊話 台灣製造拚突圍

2018-03-24 02:23

富邦金：中美博弈才剛出招

2018-03-24 00:57

美課鋼鋁稅／豁免名單公布 我暫未入列

2018-03-24 00:52

永豐金變革 設數位科技處

2018-03-24 00:02

影／富邦金配息政策 韓蔚廷：不會有驚喜

2018-03-23 18:37

PCB廠高技邁向30歲 董座談展望

2018-03-24 11:10

洗防法新制最慘案例…未申報千萬美金全被沒收

2018-03-24 13:53

中華電擬處分精測1500張 籌措投資銀彈

2018-03-23 20:35

華邦電淨利創17年新高 擬配息1元

2018-03-23 19:42

兩大產險理賠 有請FinTech

2018-03-24 00:02

製造業...須防轉單效應

2018-03-24 00:58

觀察站／美制裁清單 台廠恐難逃波及

2018-03-24 00:33

高技30歲 董座樂觀看5G網通、電動車應用

2018-03-24 12:36

遠通電收ETC營運12年 去年首見獲利

2018-03-23 18:08

國發會：如興減資彌補虧損 帳面淨值不變

2018-03-24 13:10

華為取消輪值CEO制度 新任董事長梁華接棒

2018-03-24 10:32

台中捷運年底試營運 房仲：南區有潛力

2018-03-24 11:04

美課鋼鋁稅／賴揆：全力爭取豁免

2018-03-24 02:23

貿易戰火延燒…電子等四大產業 首當其衝

2018-03-24 00:24

美國升息 看好金融市場長多

2018-03-24 00:39

日本摩斯漢堡會長櫻田厚 分享高品質服務的秘訣

2018-03-23 21:15

美課鋼鋁稅／經部：非最後決定 仍在努力

2018-03-24 00:52

華一銀拓點 今年增三家

2018-03-24 00:58

MIT機械產品 可閃過貿易戰風暴

2018-03-24 00:48

美中貿易戰 朝野立委籲評估影響提前因應

2018-03-23 19:32

貨櫃營運逐季旺 運價將反彈

2018-03-24 01:08

北市信義A7環評過關 新舞台將重現

2018-03-24 01:08

經長：美中貿易戰衝擊評估 待具體清單出爐

2018-03-24 02:23

美中貿易戰開打 台積強調沒影響

2018-03-24 00:48

麥當勞開放刷卡行動支付

2018-03-24 00:02

商店街個人賣場私訊 可傳圖了

2018-03-23 19:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top