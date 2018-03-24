親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰影響
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

韓職LIVE／王維中6局丟1分優質先發 取得勝投資格

安聯e化 將推出AI助理優化保戶服務

2018-03-24 14:43聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

隨著FinTech的數位化浪潮來襲，資金運行的規則被重新詮釋，也開啟全球金融產業另一個新競爭起點，安聯人壽認為，金融科技崛起，改變了傳統金融服務的樣貌，金融業紛紛探尋未來營運模式，從網路E化發展到行動M化是必要發展的趨勢。

在數位化的改變進程，安聯人壽力求更貼近消費使用者的期望與需求，安聯開發的行動投保工具Allianz Discover 安聯i 探索首創擬人化互動式操作介面，以需求為導向，讓民眾快、易取得商品資訊，更獲經濟部智慧財產局核准新型金融科技「發明專利」，為保險產業中，第一個以圖形化方式呈現保險組合建議，並即時速算客製化商品或保額內容的專利。

安聯表示，預計今年年中將導入人工智慧虛擬助理優化保戶服務，保戶與智能助理之間，透過類似文字問答方式，就可辦理基本的保單變更作業，無需客服人員在電話線上協助，24小時全年無休為客戶服務。

安聯總經理林順才表示，在全面數位化的推動下，今年安聯最大的挑戰來自於內部的改變。AI需要新的人才，AI助理也需要有業務端的橋樑，掌握資訊後可以分析管理、進行大數據分析，未來有許多新的工作產生，內部會有更大的轉型，需要員工參與數位專案，也要訓練合作夥伴轉型去適應新的營運模式。希望數位化不僅是銷售工具的改變，而是帶來業績的成長。

為提升保險業務發展，安聯也將透過擅長數位科技優勢，強化銀行夥伴的合作關係，以領先的數位雲端科技規劃軟硬體，開發先進的銀行保險數位平台，高標準技術和流程嚴加保護客戶資料，量身打造M化投保作業流程，全力與銀行合作夥伴攜手朝打造數位化的金融環境前進。

綜觀新年度保險產業新展望，安聯人壽認為短期仍舊處於低利率之環境，因此新概念的保險理財商品將成為市場之主流，並預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚之下，投資型保單市場將越來越競爭。

保險金融科技保單
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

不確定因素多 安聯：今年是比較挑戰的一年

2018-03-24 14:30

去年投資型保單大賣 今年安聯將增員及全面數位化

2018-03-24 12:28

安聯人壽保守看今年 業績增速將放緩

2018-03-24 12:27

網路投保上路3年 預算中心：成效待改進

2018-03-24 11:02

中國神華去年業績接近倍增

2018-03-24 10:58

華一銀拓點 今年增三家

2018-03-24 00:58

美國升息 看好金融市場長多

2018-03-24 00:39

中壽推核保引擎 加快審核

2018-03-24 00:02

麥當勞開放刷卡行動支付

2018-03-24 00:02

兩大產險理賠 有請FinTech

2018-03-24 00:02

永豐金變革 設數位科技處

2018-03-24 00:02

永豐金朱士廷追組織扁平化 裁營運長、投資長

2018-03-23 20:09

華邦電淨利創17年新高 擬配息1元

2018-03-23 19:42

影／富邦金配息政策 韓蔚廷：不會有驚喜

2018-03-23 18:37

前2月獲利被新光超車 富邦說這是動力要更努力

2018-03-23 17:08

富邦金IFRS9開帳 淨值增K加約百億元

2018-03-23 15:38

行動支付、信用卡全面刷進麥當勞！千元下免簽

2018-03-23 14:28

花蓮大地震 參數型地震險不賠

2018-03-23 14:28

新型地震險 不用勘損就理賠

2018-03-23 14:28

數位金融衝擊 渣打上半年將收掉6家分行

2018-03-23 12:07

美中恐貿易戰 日圓破28字頭創逾半年高

2018-03-23 11:55

eTag用戶突破700萬 馬國來遠通電收取經

2018-03-23 11:48

外幣想買在甜蜜點 不妨利用這方法

2018-03-23 09:47

新台幣開盤 貶值8.7分

2018-03-23 09:32

台幣升值壓力緊逼 新央行總裁如何因應？

2018-03-22 14:05

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

買保險、貸款都看它 數位徵信大浪來襲

2018-03-16 09:55

FinTech創新 元大證券推刷臉下單

2018-03-12 14:55

陸「放水養魚」 個人企業大減稅

2018-03-05 23:34

鮑爾2月4日接Fed 面對最好也最壞時刻

2018-01-31 00:05
看更多

熱門文章

永豐金朱士廷追組織扁平化 裁營運長、投資長

2018-03-23 20:09

無店面銷售連旺65個月 百貨業疲弱

2018-03-23 17:51

前2月獲利被新光超車 富邦說這是動力要更努力

2018-03-23 17:08

麥當勞推多元支付 信用卡、行動支付都OK

2018-03-23 16:14

中美貿易戰… 轉單效應？ 恐衝擊我產業

2018-03-24 00:39

南亞攻電池 砸120億對岸擴產

2018-03-24 01:06

大榮貨運工會抗議被打壓 母公司嘉里大榮：絕無此事

2018-03-23 15:17

美中貿易大戰 蘋果鏈恐受波及

2018-03-24 00:48

美中貿易開戰 徐旭東：中國製造難取代

2018-03-23 15:18

川普對中祭301條款 台廠恐受波及嚴陣以待

2018-03-23 21:26

新竹住宅博覽會 450億建案一次看飽

2018-03-23 19:35

美中貿易戰 林伯豐：四產業首當其衝

2018-03-24 00:48

麥當勞信用卡小額支付 即日起全面開放

2018-03-23 19:32

鴻海小股東買FII 可透過香港參與

2018-03-24 01:08

蔡總統喊話 台灣製造拚突圍

2018-03-24 02:23

台灣未列美國鋼鋁稅豁免名單 賴揆：4月後才會確定

2018-03-23 15:03

影／富邦金配息政策 韓蔚廷：不會有驚喜

2018-03-23 18:37

富邦金：中美博弈才剛出招

2018-03-24 00:57

美課鋼鋁稅／豁免名單公布 我暫未入列

2018-03-24 00:52

永豐金變革 設數位科技處

2018-03-24 00:02

中華電擬處分精測1500張 籌措投資銀彈

2018-03-23 20:35

華邦電淨利創17年新高 擬配息1元

2018-03-23 19:42

富邦金IFRS9開帳 淨值增K加約百億元

2018-03-23 15:38

觀察站／美制裁清單 台廠恐難逃波及

2018-03-24 00:33

製造業...須防轉單效應

2018-03-24 00:58

兩大產險理賠 有請FinTech

2018-03-24 00:02

遠通電收ETC營運12年 去年首見獲利

2018-03-23 18:08

中鋼：美鋼價飆升 可抵消大部分關稅

2018-03-23 16:42

鄭永年：貿易戰打響 中美新冷戰真的要來了

2018-03-23 14:52

美課鋼鋁稅／賴揆：全力爭取豁免

2018-03-24 02:23

華為取消輪值CEO制度 新任董事長梁華接棒

2018-03-24 10:32

日本摩斯漢堡會長櫻田厚 分享高品質服務的秘訣

2018-03-23 21:15

美國升息 看好金融市場長多

2018-03-24 00:39

美中貿易戰 朝野立委籲評估影響提前因應

2018-03-23 19:32

美課鋼鋁稅／經部：非最後決定 仍在努力

2018-03-24 00:52

華一銀拓點 今年增三家

2018-03-24 00:58

貿易戰火延燒…電子等四大產業 首當其衝

2018-03-24 00:24

PCB廠高技邁向30歲 董座談展望

2018-03-24 11:10

美中貿易戰 金管會密切關注

2018-03-23 16:02

MIT機械產品 可閃過貿易戰風暴

2018-03-24 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top