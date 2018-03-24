安聯e化 將推出AI助理優化保戶服務

2018-03-24 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



隨著FinTech的數位化浪潮來襲，資金運行的規則被重新詮釋，也開啟全球金融產業另一個新競爭起點，安聯人壽認為，金融科技崛起，改變了傳統金融服務的樣貌，金融業紛紛探尋未來營運模式，從網路E化發展到行動M化是必要發展的趨勢。

在數位化的改變進程，安聯人壽力求更貼近消費使用者的期望與需求，安聯開發的行動投保工具Allianz Discover 安聯i 探索首創擬人化互動式操作介面，以需求為導向，讓民眾快、易取得商品資訊，更獲經濟部智慧財產局核准新型金融科技「發明專利」，為保險產業中，第一個以圖形化方式呈現保險組合建議，並即時速算客製化商品或保額內容的專利。

安聯表示，預計今年年中將導入人工智慧虛擬助理優化保戶服務，保戶與智能助理之間，透過類似文字問答方式，就可辦理基本的保單變更作業，無需客服人員在電話線上協助，24小時全年無休為客戶服務。

安聯總經理林順才表示，在全面數位化的推動下，今年安聯最大的挑戰來自於內部的改變。AI需要新的人才，AI助理也需要有業務端的橋樑，掌握資訊後可以分析管理、進行大數據分析，未來有許多新的工作產生，內部會有更大的轉型，需要員工參與數位專案，也要訓練合作夥伴轉型去適應新的營運模式。希望數位化不僅是銷售工具的改變，而是帶來業績的成長。

為提升保險業務發展，安聯也將透過擅長數位科技優勢，強化銀行夥伴的合作關係，以領先的數位雲端科技規劃軟硬體，開發先進的銀行保險數位平台，高標準技術和流程嚴加保護客戶資料，量身打造M化投保作業流程，全力與銀行合作夥伴攜手朝打造數位化的金融環境前進。

綜觀新年度保險產業新展望，安聯人壽認為短期仍舊處於低利率之環境，因此新概念的保險理財商品將成為市場之主流，並預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚之下，投資型保單市場將越來越競爭。