不確定因素多 安聯：今年是比較挑戰的一年

2018-03-24 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



外資壽險投資型保險商品銷售龍頭安聯人壽總經理林順才今天表示，去年投資型保單熱賣，今年延續去年的動能，第一季表現仍非常好，但今年不確定因素多，整體來看，今年表現不會比去年好，預估整體投資型保險商品市場今年成長率僅有2、3成，「今年是比較挑戰的一年」。

林順才表示，全球央行開始走入升息循環，加上中美貿易戰等，都對投資環境產生影響，加上整體投資環境已經好了很多年，景氣循環周期可能有向下的風險，都讓今年挑戰大。

從商品來看，林順才分析，近期相當受市場歡迎、風險相對低的目標到期債券基金，可能還會繼續暢銷，可以提供對儲蓄型商品有需求的客戶。安聯目前沒有相關產品，未來會不會推出還在評估中。

至於傳統型保單，林順才表示，因為利率低，傳統型保單不好賣，終身險商品保費貴到不合理；保障型商品較不受景氣影響，穩定成長。

展望2018年，林順才表示，安聯在業務面上繼續響應主管機關「提高國人保險保障」政策，持續推出創新概念的投資型保險商品定期壽險，以費用透明度高、繳費彈性大及符合成本效益的商品特色，讓客戶可依人生各階段的不同需求調整保單內容，完整規劃保險保障。

另外，安聯更關注人口老化的社會趨勢，遠瞻退休、養老規劃、銀髮族健康及長期照護等社會福利議題，發展滿足各族群所需的保險商品，近期將推出市場獨創、新型態的退休商品。