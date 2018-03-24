美國升息 看好金融市場長多

2018-03-24 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



美國聯邦準備理事會（ＦＥＤ）升息一碼後，市場反應正常，金融業者認為對經營面是長期利多。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國聯邦準備理事會（ＦＥＤ）升息一碼後，市場反應正常，但中美貿易戰正面對決，反倒令人意外。富邦金控總經理韓蔚廷昨天表示，「希望天鵝少一點，對市場可以好一點」。國泰金控總經理李長庚則說，市場對升息的反應好像理所當然，但觀察重點應落在美國十年債殖利率何時突破百分之三或更好，屆時市場可能會有比較大的變化。

李長庚說，ＦＥＤ升息一碼，市場反應看來正常，但過去是利息往下走的循環，現在利率若能反轉往上，對金融業來說，未來會是比較有利的經營環境。

李長庚指出，升息反應要落實到真正交易，市場才會有感覺，目前關切重點在，美國十年債殖利率會否超過百分之三或升至更高，也許屆時市場才會有比較大的變化。到昨天傍晚為止，美國十年債殖利率為百分之二點八二四左右，美國十年債利率前次站上百分之三，是在二○一一年。

為何美國十年債殖利率成為觀察指標？分析師指出，主因在金融海嘯後，有很長一段時間，十年債券利率一直未長期站在百分之三以上，若突破百分之三成定局，不止影響債券價格進一步下跌，也會影響到股市；因為利率上揚，政府不再貨幣寬鬆，企業舉債成本也增加，影響企業經營和獲利，股市可能和債市「同漲同跌」。

至於中美若爆發貿易大戰，市場該如何因應？韓蔚廷表示，貿易戰很明顯是兩大國間的博弈賽局，現在雙方才各出第一招而已，後續還要看大家再如何出招。

韓蔚廷還說，這幾年市場已經出現「太多天鵝」，但天鵝要少一點，對市場才會比較好，因為市場變數越少、波動降低，經濟和金融業也會發展比較好，金融機構也較容易做投資規畫和配置，若貿易戰持續，擴及實體經濟，許多行業，包括金融業都會受到影響。

富邦金財務長陳彥松也表示，貿易戰會影響產業，金融業身為產業窗口，會受到牽連，富邦會持續關注後續變化。