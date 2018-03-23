南亞去年每股賺6.87元 擬配息5.1元

2018-03-23 20:13 中央社 台北23日電



台塑四寶中南亞為最後一家舉行董事會，通過去年財報，每股稅後盈餘6.87元，擬每股配發現金5.1元，現金殖利率6.2%。南亞同時決定整併大陸南通和惠州的子公司，以增加營運績效。

南亞表示，去年合併營收新台幣3061億3995萬元，年增11.2%；稅前盈餘627億7617萬元，年增16.58%，稅後盈餘539億7477萬元，年增10.8%，每股盈餘（EPS）6.87元，僅次於2007年的7.75元。

南亞董事會決議配發現金股利每股5.1元，僅次於2008年配發每股6.7元以來新高，以今天收盤價82.2元計算，現金殖利率6.2%。

南亞指出，為了增進營運績效，降管理成本，董事會決定分別整併南亞塑膠工業在大陸南通和惠州的子公司。由存續的南亞塑膠(南通)有限公司合併南亞塑膠膠膜(南通)公司；存續公司南亞塑膠(惠州)有限公司合併南亞塑膠膜(惠州)有限公司。

另外南亞也在台灣再投資19.3億元，於新北市林口廠區擴建一條高阻氣透明聚酯膜生產線。南亞強調，由於食品安全、環保意識日益受到重視，同時外食人口增多，微波食品需求成長，透明的高阻氣透明聚酯膜將逐漸取代傳統鋁箔貼合，應用於食品包裝上愈來愈多，須及早規劃擴建產能。