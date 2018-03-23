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影／富邦金配息政策　韓蔚廷：不會有驚喜

2018-03-23 18:37經濟日報 記者鄭景懋╱即時報導

富邦金控今(23)日舉辦法說會，去年表現亮眼，每股稅後純益達5.19元，連續9年在台灣金融業奪冠，外界好奇股利政策，富邦金總經理韓蔚廷沒有透露，不過強調，內部期望維持穩定，不會有太多驚喜。

富邦金控法說會金融業
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