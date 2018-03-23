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波及全球經濟 一張圖看懂美中貿易戰

前2月獲利被新光超車 富邦說這是動力要更努力

2018-03-23 17:08聯合報 記者孫中英╱即時報導

富邦金控今天（23日）舉行法說會，會中公布去、2017年全年營運狀況。去年富邦金控稅後淨利541.2億元，每股盈餘 (EPS) 5.19元，每股盈餘已連續9年為台灣金控業第1名。到去年12月底，富邦金控總資產已達6兆9,195億元、較2016年成長8.9%，續創歷史新高水準，並即將挑戰7兆大關。

不過，富邦金控今年前2月獲利「被新光金控超車」，不敵國泰金和新光金，稅後累計盈餘和每股盈餘都滑落到市場第3名。富邦金控總經理韓蔚廷對此表示，「這是給我們更大的動力要努力」。

有法人在會中關切富邦華一銀行會否考慮在香港IPO？韓蔚廷表示，華一銀行現階段重點在把業務「做強做大」，提高兩岸三地客戶服務品質，短期並無IPO計畫。至於做強做大，以什麼為指標？韓蔚廷說，就資產規模來說，「華一銀行至少要比北富銀大」，而且最好是越快越好。

去年底北富銀NIM(淨利差)雖自第3季的0.99%回升到1%，但在大型民營銀行中仍處於相對較低水準(中國信託NIM去年底1.35%)。北富銀總經理程耀輝表示，今年首季北富銀NIM和存放利差已上升10個基本點，美聯準會升息1碼，北富銀1年淨利息收益可增加1.6億台幣，NIM則可增加0.7個基本點。韓蔚廷則表示，中信銀行「海外子行」多，挹注NIM較大。

針對今年策略 ，富邦金控董事長蔡明興表示，去、2017年11月，富邦金控董事會已通過「受讓富邦銀行 (香港)」所持有的廈門銀行普通股，本案完成後，富邦金控將直接持有廈門銀行股權，以增加投資彈性、強化資本運用效益，並維持廈門銀行在金控大陸布局策略地位。在亞洲區域布局方面，富邦人壽在2015年底取得韓國現代人壽48%股權，看好韓國退休金市場成長潛力，2017年12月富邦人壽已通過參與韓國現代人壽增資案，富邦對現代持股將提高到60%。

蔡明興表示，今、2018年富邦人壽業務發展聚焦三大重點，一、「擴大通路覆蓋」，持續多元通路策略，擴大自有通路組織人力，均衡全台通路發展，掌握網路投保商機。二是「掌握族群商機」，針對各族群發展區隔商品，強化推動保障型、退休養老商品，發展實物給付、外溢保單等新型態商品。三是「維持穩健投資績效」，動態調整資產配置，掌握市場機會進行布局，投資資產穩定成長，維持正利差優勢。

富邦金控今天（23日）舉行法說會，會中公布到去、2017年12月底，總資產已達6...
富邦金控今天（23日）舉行法說會，會中公布到去、2017年12月底，總資產已達6兆9,195億元、較2016年成長8.9%，將挑戰7兆大關。記者孫中英／攝影。
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富邦金控北富銀一銀
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