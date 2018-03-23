美升息1碼 國泰金870億銀彈應戰

2018-03-23 04:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



國泰金總座李長庚 分享 facebook 國泰金總經理李長庚昨（22） 日表示， 針對美國聯準會再次升息1碼，會留意後續美國10年期公債殖利率何時會超過3%，且速度有多快，國泰金已備妥870億元現金，因應市場發生的各種狀況。

國泰金昨日舉辦法人說明會，李長庚分析，美國經濟還不錯，國壽海外投資還有2%空間，預計將持續加碼美債；銀行端會鎖定利差較佳的外幣放款業務。公債殖利率走高，意味壽險拿到新錢的收益會跟著走高，升息循環對國壽有利，提高準備理所當然，逾800億元現金可隨時為各種狀況作準備。

雖然國際股市上月重挫，國壽金融資產投資未實現利益仍有約510億元，當中股票占六成，其餘為債券占四成。

美國進入升息環境，國壽國外投資會再加碼，鎖定美債部分，目前海外投資仍有2%~3%加碼空間，換算約800億元。

國泰世華銀行部分，去年增加中小企業、外幣放款業務，淨利差由前年底1.07個百分點上升到去年底1.18個百分點，海外獲利為100億元，年增率17%，占全行稅前盈餘45.6%。

展望今年，國泰世華銀會持續調整放款結構，去年外幣放款金額2,240億元，年增近三成，占比整體放款金額15.9%，幣別以美元為主，面對美國升息，未來會持續拉高外幣放款比重。

此外，在被問到是否有社群媒體向國泰金探詢在台合作純網路銀行計畫，李長庚說會評估產金分離與持股限制，要等金管會細節出來再考慮可能性。