親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

美升息1碼 國泰金870億銀彈應戰

2018-03-23 04:24經濟日報 記者葉憶如／台北報導

國泰金總座李長庚
國泰金總座李長庚
分享
國泰金總經理李長庚昨（22） 日表示， 針對美國聯準會再次升息1碼，會留意後續美國10年期公債殖利率何時會超過3%，且速度有多快，國泰金已備妥870億元現金，因應市場發生的各種狀況。

國泰金昨日舉辦法人說明會，李長庚分析，美國經濟還不錯，國壽海外投資還有2%空間，預計將持續加碼美債；銀行端會鎖定利差較佳的外幣放款業務。公債殖利率走高，意味壽險拿到新錢的收益會跟著走高，升息循環對國壽有利，提高準備理所當然，逾800億元現金可隨時為各種狀況作準備。

雖然國際股市上月重挫，國壽金融資產投資未實現利益仍有約510億元，當中股票占六成，其餘為債券占四成。

美國進入升息環境，國壽國外投資會再加碼，鎖定美債部分，目前海外投資仍有2%~3%加碼空間，換算約800億元。

國泰世華銀行部分，去年增加中小企業、外幣放款業務，淨利差由前年底1.07個百分點上升到去年底1.18個百分點，海外獲利為100億元，年增率17%，占全行稅前盈餘45.6%。

展望今年，國泰世華銀會持續調整放款結構，去年外幣放款金額2,240億元，年增近三成，占比整體放款金額15.9%，幣別以美元為主，面對美國升息，未來會持續拉高外幣放款比重。

此外，在被問到是否有社群媒體向國泰金探詢在台合作純網路銀行計畫，李長庚說會評估產金分離與持股限制，要等金管會細節出來再考慮可能性。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
分享

國泰金美國升息國壽
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

楊金龍：未用升值取代升息

2018-03-23 00:52

楊金龍：比特幣恐成史上最大泡沫

2018-03-22 23:16

金融業徵委託書 從嚴規範

2018-03-23 00:07

美升息台灣連7凍 新台幣升破金狗年新高

2018-03-22 12:32

國泰金淨值 衝破6,000億大關

2018-03-23 04:27

名家觀點／央行預防性升息…下半年啟動

2018-03-23 01:06

台幣昨一度漲逾1角

2018-03-23 00:54

楊金龍談衛生紙之亂 沒通膨疑慮

2018-03-23 00:52

央行下一步…要發展區塊鏈應用

2018-03-23 00:51

觀察站／封殺市場派 卻錯殺公股

2018-03-23 00:07

金管會推動「金金分離」 公股銀不適用

2018-03-23 00:07

日本樂天 擬來台設純網銀

2018-03-23 00:07

豐雲房貸 獲亞洲最佳產品

2018-03-23 00:07

台幣會改版嗎？ 楊金龍堅持依法行政

2018-03-22 23:54

顧立雄：委託書徵求從嚴 公民營一體適用

2018-03-22 23:31

楊總裁處女秀 宣布利率連7凍

2018-03-22 23:19

楊金龍央行處女秀 關鍵10題看懂貨幣政策

2018-03-22 22:25

國泰世華大幅吃進外幣放款 淨利差連升5季度

2018-03-22 20:47

悠遊卡也能用來網購 最快4月上路

2018-03-22 19:52

貨幣供給呈黃金交叉 散戶參與股市意願仍高

2018-03-22 17:33

央行維持利率不變 利率連7凍

2018-03-22 17:33

楊金龍理監事會處女秀 宣布利率「連7凍」

2018-03-22 17:32

善用保費自動墊繳 保障保險權益

2018-03-22 15:34

掌握四要點 輕鬆完成保單健檢

2018-03-22 14:44

小資族輕鬆理財 黃金存摺推網銀小額交易

2018-03-22 14:29

元大證券APP買股 刷臉就能下單

2018-03-22 14:29

監理沙盒啟動 金融玩科技升級服務

2018-03-22 14:29

4月電子期跌 金融期漲

2018-03-22 14:10

台幣升值壓力緊逼 新央行總裁如何因應？

2018-03-22 14:05

資金回流美國? 顧立雄：與央行密切聯繫

2018-03-22 13:56

MSCI成分股新增30檔台股？立委：目標畫在天空中

2018-03-22 12:57

新台幣午盤升6.5分 暫收29.124元

2018-03-22 12:52

金管會推自然人董事 立委質疑幫台新金護航

2018-03-22 12:34

美聯準會宣布升息1碼 影響最快今年底浮現

2018-03-22 12:14

投顧：美國今年升息三次機率高 明年有加速跡象

2018-03-22 12:08

人民幣中間價上調229點 創近一個月新高

2018-03-22 12:01

金管會透露：LINE之外 樂天也曾洽談純網銀業務

2018-03-22 11:46

Fed訊息中性偏多 投顧：市場憂慮緩和

2018-03-22 11:45

樂天想來台設純網銀 已向金管會探詢

2018-03-22 11:39
看更多

熱門文章

LED廠驚傳周轉不靈欠薪 員工聚集竹科管理局抗議

2018-03-22 11:04

楊金龍理監事會處女秀 宣布利率「連7凍」

2018-03-22 17:32

華航推300K實習空姐 工會反彈：藐視飛安

2018-03-22 10:21

民眾房價看法變了？看跌比重降至三成

2018-03-22 10:50

實習空服員低薪 律師轟：糟蹋年輕人勞動力

2018-03-22 17:11

豪車貸款最高可借700萬 大牛小牛瑪莎拉蒂都會借

2018-03-22 06:00

美對陸啟動301制裁 經長：台灣兩群體會受影響

2018-03-22 15:41

大陸央行宣布升息 跟進Fed A股持續走低

2018-03-22 11:15

竹科LED廠積欠近百名員工薪水 調解會允諾全額發給

2018-03-22 14:32

中美貿易戰 李淳：與1930年不同 這次不會持續太久

2018-03-22 21:56

光陽推電動車解決方案 不用電池也能騎

2018-03-22 12:59

楊金龍：比特幣恐成史上最大泡沫

2018-03-22 23:16

談美中貿易戰，央行總裁楊金龍：對台ICT產業影響最大

2018-03-22 21:25

實習空服員依法受訓 可算進客艙派遣組員人數

2018-03-22 12:23

不怕惡房東卸責 房仲推出iRENT租屋王

2018-03-22 12:35

買對不買貴 六成民眾想主動挑房仲

2018-03-22 11:14

建商讓利 海悅蟬聯代銷接案量霸主

2018-03-22 10:36

太陽能廠4家一年虧96億 新日光最多

2018-03-22 12:13

美升息台灣連7凍 新台幣升破金狗年新高

2018-03-22 12:32

鴻海：將盡最大努力 協助股東至陸、港開戶

2018-03-22 23:22

顯卡缺貨到6月 撼訊：不甘只當「礦工」 轉進AI

2018-03-22 14:29

29.068 新台幣強升逾1角創金狗年新高

2018-03-22 10:48

離岸風電大步走 2025台灣有能力當開發商

2018-03-22 15:14

央行：美中貿易戰將影響台灣經濟

2018-03-22 17:45

華航招實習空服 洪慈庸：非所有產業都適用實習生

2018-03-22 12:48

國泰世華大幅吃進外幣放款 淨利差連升5季度

2018-03-22 20:47

大陸惠台31項措施 近四成企業很挫人才流失

2018-03-22 11:20

五輕傳卡關 經長：交易強人所難沒意義

2018-03-22 16:26

央行維持利率不變 利率連7凍

2018-03-22 17:33

飛利浦照明更名 宣示2020年起全系列LED產品具連網功能

2018-03-22 13:19

華航招實習空服員 勞動部：不適用責任制

2018-03-22 13:40

聯發科在竹科建資料中心大樓 附設幼兒園

2018-03-22 14:36

聯發科高速運算中心上樑 明年中啟用

2018-03-22 14:10

美聯準會宣布升息1碼 影響最快今年底浮現

2018-03-22 12:14

美升息6次、台降息4次 利差太大？楊金龍：我們不一樣

2018-03-22 22:38

金管會主委顧立雄：金金分離 公股不適用

2018-03-22 10:11

全民搶衛生紙？上班族除了漲價還擔心這個

2018-03-22 11:18

掌握四要點 輕鬆完成保單健檢

2018-03-22 14:44

上緯與永冠簽合作備忘錄 發展台灣離岸風電產業鏈

2018-03-22 14:57

衛生紙之亂只開罰大潤發 立委：難度悠悠之口

2018-03-22 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top