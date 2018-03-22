親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

楊金龍：比特幣恐成史上最大泡沫

2018-03-22 23:16中央社 台北22日電

央行總裁楊金龍。 中央社
央行總裁楊金龍。 中央社
分享
談及比特幣等虛擬通貨，央行總裁楊金龍今天表示，比特幣所有權高度集中，價格易受人為操控，且價格波動大，恐成「史上最大泡沫」，強調主要國家央行與國際組織，皆對虛擬通貨持否定態度。

央行今天召開理監事會議，決議利率維持不變，並於會後召開記者會對外說明。由於楊金龍一直以來對金融科技抱持開放態度，外界關切他對虛擬通貨的看法，而他也在會後記者會中，特別針對金融科技發展趨勢及比特幣議題進行評析。

楊金龍表示，金融科技有望推動支付清算機制的創新，但目前技術尚未成熟。由於區塊鏈採分散式帳本技術，由網路上各節點維護及保存帳本，交易資料不易被竄改、可被追蹤、可進行點對點直接支付移轉，因而引起廣泛關注。

但他也指出，目前私部門數位貨幣常被濫用於非法活動，且在信賴度、可擴充性、安全性與跨系統互通性上，仍有技術性問題待克服；且金融科技發展，導致金融商品界線日益模糊，監理權責不易劃分，恐影響金融穩定。

此外，楊金龍說，央行若要發行法定數位貨幣，必須考量技術、政策、法制與經濟社會等4大面向，且各國央行在確保安全無虞前，也不會貿然實施，因此他建議台灣應先推廣電子支付，但央行也會持續與外部專業團隊合作，針對支付清算領域的金融科技進行研究與試驗，並善用監理科技強化總體審慎監理。

針對比特幣議題，楊金龍表示，87.5%的比特幣是由0.61%的帳戶持有，所有權高度集中，價格易受人為操控，是否能扮演「價格發現」功能，尚待觀察；且2015年以來，比特幣價格飆漲，超越17世紀的「鬱金香狂熱」，恐成為史上最大泡沫。

楊金龍表示，綜觀各國央行與國際組織，雖對區塊鏈及分散式帳本技術（DLT）持肯定看法，但皆否定虛擬通貨，認為是風險性極高的投機資產，是區塊鏈技術最不可能的應用領域。由此可知，楊金龍對比特幣等虛擬通貨，亦抱持負面看法。

楊金龍比特幣央行
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

楊金龍理監事會處女秀 宣布利率「連7凍」

2018-03-22 17:32

掌握四要點 輕鬆完成保單健檢

2018-03-22 14:44

台幣升值壓力緊逼 新央行總裁如何因應？

2018-03-22 14:05

大陸央行宣布升息 跟進Fed A股持續走低

2018-03-22 11:15

美升息台灣連7凍 新台幣升破金狗年新高

2018-03-22 12:32

楊金龍央行處女秀 關鍵10題看懂貨幣政策

2018-03-22 22:25

國泰世華大幅吃進外幣放款 淨利差連升5季度

2018-03-22 20:47

悠遊卡也能用來網購 最快4月上路

2018-03-22 19:52

貨幣供給呈黃金交叉 散戶參與股市意願仍高

2018-03-22 17:33

央行維持利率不變 利率連7凍

2018-03-22 17:33

善用保費自動墊繳 保障保險權益

2018-03-22 15:34

小資族輕鬆理財 黃金存摺推網銀小額交易

2018-03-22 14:29

元大證券APP買股 刷臉就能下單

2018-03-22 14:29

監理沙盒啟動 金融玩科技升級服務

2018-03-22 14:29

4月電子期跌 金融期漲

2018-03-22 14:10

資金回流美國? 顧立雄：與央行密切聯繫

2018-03-22 13:56

MSCI成分股新增30檔台股？立委：目標畫在天空中

2018-03-22 12:57

新台幣午盤升6.5分 暫收29.124元

2018-03-22 12:52

金管會推自然人董事 立委質疑幫台新金護航

2018-03-22 12:34

美聯準會宣布升息1碼 影響最快今年底浮現

2018-03-22 12:14

投顧：美國今年升息三次機率高 明年有加速跡象

2018-03-22 12:08

人民幣中間價上調229點 創近一個月新高

2018-03-22 12:01

金管會透露：LINE之外 樂天也曾洽談純網銀業務

2018-03-22 11:46

Fed訊息中性偏多 投顧：市場憂慮緩和

2018-03-22 11:45

樂天想來台設純網銀 已向金管會探詢

2018-03-22 11:39

聯準會升息資金是否外流　顧立雄：跟央行保持密切聯繫

2018-03-22 11:33

因應股市動盪 顧立雄藏招：講了就不靈了！

2018-03-22 11:23

29.068 新台幣強升逾1角創金狗年新高

2018-03-22 10:48

美聯準會升息 顧立雄：800年前就知道的事

2018-03-22 09:56

新台幣開盤 升值5.9分

2018-03-22 09:30

豪車貸款最高可借700萬 大牛小牛瑪莎拉蒂都會借

2018-03-22 06:00

挺青年 台銀推學貸戶申請青安貸款開辦費減半

2018-03-22 06:00

顧立雄：美升息對市場影響不大

2018-03-22 00:52

陸資處分大同股 金管會還要再查

2018-03-22 00:08

中租淨值 突破500億元

2018-03-22 00:08

客製化新保單...跳脫傳統模式

2018-03-22 00:08

富邦攻資安險 推一條龍服務

2018-03-22 00:08

金鑽獎出爐 摩根大贏家

2018-03-22 00:04

推動綠色債 櫃買中心奪國際大獎

2018-03-22 00:04
看更多

熱門文章

LED廠驚傳周轉不靈欠薪 員工聚集竹科管理局抗議

2018-03-22 11:04

全聯推小超市 槓四大超商

2018-03-22 00:24

楊金龍理監事會處女秀 宣布利率「連7凍」

2018-03-22 17:32

華航推300K實習空姐 工會反彈：藐視飛安

2018-03-22 10:21

百略93億賣給外資 震撼業界

2018-03-22 01:07

民眾房價看法變了？看跌比重降至三成

2018-03-22 10:50

遠東砸百億 拚美國製造

2018-03-22 00:48

實習空服員低薪 律師轟：糟蹋年輕人勞動力

2018-03-22 17:11

豪車貸款最高可借700萬 大牛小牛瑪莎拉蒂都會借

2018-03-22 06:00

京華城賣相大增 市價估500億元

2018-03-22 01:38

北醫砸40億 將建生技園區

2018-03-22 00:24

美對陸啟動301制裁 經長：台灣兩群體會受影響

2018-03-22 15:41

大陸央行宣布升息 跟進Fed A股持續走低

2018-03-22 11:15

竹科LED廠積欠近百名員工薪水 調解會允諾全額發給

2018-03-22 14:32

光陽推電動車解決方案 不用電池也能騎

2018-03-22 12:59

滴滴違法載客 交部罰1.8億

2018-03-22 00:24

百略董座出售公司 有跡可循

2018-03-22 01:08

Google智慧台灣 打造AI大軍

2018-03-22 01:34

實習空服員依法受訓 可算進客艙派遣組員人數

2018-03-22 12:23

海選變精選 鴻海篩出生力軍

2018-03-22 01:38

中美貿易戰 李淳：與1930年不同 這次不會持續太久

2018-03-22 21:56

買對不買貴 六成民眾想主動挑房仲

2018-03-22 11:14

太陽能廠4家一年虧96億 新日光最多

2018-03-22 12:13

建商讓利 海悅蟬聯代銷接案量霸主

2018-03-22 10:36

美升息台灣連7凍 新台幣升破金狗年新高

2018-03-22 12:32

不怕惡房東卸責 房仲推出iRENT租屋王

2018-03-22 12:35

談美中貿易戰，央行總裁楊金龍：對台ICT產業影響最大

2018-03-22 21:25

觀察站／徐旭東投資 膽大心細

2018-03-22 01:16

顯卡缺貨到6月 撼訊：不甘只當「礦工」 轉進AI

2018-03-22 14:29

楊金龍：比特幣恐成史上最大泡沫

2018-03-22 23:16

商仲：壽險業會對京華城有興趣

2018-03-22 01:38

29.068 新台幣強升逾1角創金狗年新高

2018-03-22 10:48

離岸風電大步走 2025台灣有能力當開發商

2018-03-22 15:14

鴻海淡季徵才 鄭州廠祭出獎金計畫

2018-03-22 01:38

央行：美中貿易戰將影響台灣經濟

2018-03-22 17:45

華航招實習空服 洪慈庸：非所有產業都適用實習生

2018-03-22 12:48

台塑若不建海淡廠 環署將開罰

2018-03-22 00:54

大陸惠台31項措施 近四成企業很挫人才流失

2018-03-22 11:20

五輕傳卡關 經長：交易強人所難沒意義

2018-03-22 16:26

AlphaGo推手 將來台授課

2018-03-22 01:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top